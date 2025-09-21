【影】可自主駕駛還可射勁蜂無人機 偵搜戰術輪車運用價值大增



〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍以「鐵騎專案」進行「偵搜戰術輪車」研發工作，迎來嶄新成果。根據中科院發布的影片，這款四輪的裝甲輪車，不但已成功整合武器與偵蒐系統，還可以如同「僚車」般跟隨中控指揮車到指定區域，「脫隊」自主開到戰術位置，並在獲得授權後發射「勁蜂一型」無人機，運用價值大幅增加。

根據國防部發布資訊，軍備局研製的四輪偵搜戰術輪車被輕裝甲包覆，時速可達100公里，且可爬上60％的坡道，續航力約500公里。中科院隨後在此基礎上，整合無人自主駕駛技術、光學雷達、遠端遙控武器、光電酬載，同時整合車上的12.7公厘遠端遙控槍塔、「勁蜂一型」無人機，進而達到「偵搜—判斷—反制」一體化作戰手段。

國防部研製的電動無人自駕偵打戰術輪車，是從偵搜戰術輪車發展而來。（資料照，記者廖振輝攝）中科院發布的影片也展示偵搜戰術輪車無人自主駕駛成果，若跟隨有人操控的中控指揮車行駛，都可掌握前車動態，即時起步、轉彎、加減速，維持好安全距離。並可適時「脫隊」切換為自主駕駛模式（Autonomous Driving Mode），還具有自動避障能力，確保達成自行移動到戰術位置的目標。

值得注意的是，偵搜戰術輪車若偵獲敵軍目標，可即時傳送情資到中控指揮車或中控指揮中心，在獲得授權後，朝敵目標發射「勁蜂一型」攻擊無人機。根據中科院發布影片，一輛偵搜戰術輪車可搭載6架「勁蜂一型」無人機，可有效反制敵軍小型目標。

