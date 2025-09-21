70歲骨董機美軍演習現蹤！「獵人」戰機重出江湖專門來「挨打」？

霍克獵人式（Hawker Hunter）戰鬥機飛行於加州上空。（圖：美國海軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍聞網站《Defence Blog》報導，一架英國設計、活躍於冷戰時期的「霍克獵人式」（Hawker Hunter）戰鬥機，本月8日赫然出現在美國海軍於加州舉行的「灰旗2025」（Gray Flag 2025）大規模作戰演習當中。這款堪稱「空中活化石」的經典戰機，在尖端武器齊聚的現代演習中，扮演了不可或缺的關鍵角色。

報導指出，這架「獵人」MK-58型戰機，並非由美國海軍直接操作，而是隸屬於一家名為「空中戰術優勢公司」（ATAC）的民間軍事承包商。該公司專門為美軍提供高品質的「假想敵」（adversary）與訓練支援服務，憑藉其可靠的跨音速（transonic）飛行性能，「獵人」戰機非常適合在演習中，模擬敵方的空對空攻擊或精準對地打擊。

「霍克獵人式」戰鬥機最初於1950年代設計，是一款以空優作戰為目標的後掠翼（swept-wing）戰機。本次參與演習的MK-58型，更是源自於持續服役至1990年代中期的瑞士空軍改良版，被視為該系列設計的巔峰之作。其堅固的機體結構、充沛的勞斯萊斯引擎推力，以及簡潔可靠的設計，使其在首飛超過70年後，依然是極具價值的訓練與測試平台。

美國海軍強調，像「灰旗」這類演習的目的，不僅是評估新武器，更重要的是理解「舊有」與「現代」系統，如何在高強度對抗環境中互動。在此背景下，「獵人」戰機的價值便凸顯出來，也就是提供了一個性能參數完全透明的「活靶心」。

美國海軍表示，這架老牌戰機的參與，能提供一把可靠的標竿，讓那些充滿未知數的尖端感測器、通訊系統與瞄準科技，得以在其身上進行精準的校準與效能評估。

