這種「飛天地雷」可穿透裝甲車頂 駐德美軍率先接收XM204頂攻彈藥

美商德事隆集團XM204頂攻型彈藥獲美國陸軍採購，今年秋天先撥交給駐德美軍。（取自德事隆網站）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國陸軍去年斥資3億5400萬美元（約新台幣107億元），向美商德事隆集團採購XM204頂攻型彈藥，這款形同「飛天地雷」的武器，今年已通過美軍測評。美國媒體《星條旗報》報導，駐守德國巴伐利亞的美軍，將成第一支使用這型裝備的部隊，未來將借重於這款可穿透戰、甲車頂部便攜式裝備，抵禦敵軍潛在威脅。

XM204頂攻型彈藥裝填於方正的發射箱之中，可裝填4枚彈藥，並有1組感測器置於發射箱中央，官兵可將XM204擺放於敵軍戰車、裝甲車可能通過的路徑，只要裝置偵獲50公尺內的戰鬥車輛震動、熱源或聲響，就會將鉭合金彈藥發射至90公尺上空引爆，形成尖銳物體後，由上而下快速擊穿戰甲車頂部，達成人員、車輛殺傷效果。

《星條旗報》19日報導，XM204的技術原理相當於「爆炸成型穿甲彈」（Explosively Formed Penetrator），這也是伊拉克於2003年爆發的美伊戰爭後，經常用來對付美軍的手段，迫使美國五角大廈開發特殊設計的重型車輛，來抵禦伊軍威脅。

這篇報導指，駐德美軍將率先使用XM204頂攻型彈藥，預計今年秋季供駐守於菲爾塞克的第二騎兵團使用，美國陸軍表示，這種武器具有高度的便攜性，有利於官兵快速部署、再部署，藉此抵禦、遲滯敵軍行動。

另外，屬於一次性武器XM204具有相當的安全性，操作人員可設定4小時、48小時、15天等3種不同時長的自毀機制，避免戰後平民誤觸釀成傷亡。

