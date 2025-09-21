烏克蘭運補成「死亡公路」 俄軍「子母無人機」獵殺後方30公里

在烏克蘭東部頓內茨克地區，烏軍士兵乘坐裝甲運兵車高速前進。根據最新報導，像這樣的後勤補給路線，在俄軍新型無人機的獵殺下，已成為與前線壕溝一樣危險的「死亡公路」。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕《華爾街日報》一篇來自烏克蘭東部頓內茨克（Donetsk）地區前線的戰地報導描述，俄羅斯近幾個月開始運用致命的新型無人機戰術，將獵殺範圍延伸至遠離前線超過32公里的烏克蘭後方。過去被視為安全的補給道路，如今已變得與壕溝一樣危險，烏軍的後勤生命線正遭受系統性威脅。

報導引述一名烏克蘭士官的親身經歷，他所乘坐的卡車在頓內茨克地區距離前線約19公里處，突然遭一架自殺式無人機擊中。他心有餘悸地說：「敵人會挑選一段路，然後把它變成一場噩夢。」

烏克蘭陸軍第11軍團中校扎波羅熱茨（Dmytro Zaporozhets）證實，相較於一年前的偶發攻擊，現在烏軍面對的是針對後勤路線、倉庫與撤離道路的「系統性攻擊浪潮」。

「子母機」新戰術：俄軍的縱深獵殺

俄軍之所以能將威脅延伸至後方，主要仰賴兩種新技術，其一是採用透過光纖纜線連接的無人機，使其能避免電子干擾；其二則是「子母機」戰術，也就是由大型「母艦」無人機深入敵後，再釋放小型攻擊無人機。



烏軍士兵表示，連接東北部哈爾科夫（Kharkiv）地區伊久姆（Izyum）與頓內茨克地區斯洛維揚斯克（Slovyansk）的道路，本月也開始遭受常態性攻擊。

這種新戰術正讓烏克蘭本已捉襟見肘的後勤補給雪上加霜，部隊輪換變得極度困難，士兵常被迫在陣地上待數月之久；彈藥運補的延遲，也讓部隊無法發揮全力。一名化名為「佛陀」（Buddha）的醫官表示，在坑坑巴巴的道路上，他們必須冒著被無人機攻擊的風險高速行駛，這讓為傷患急救變得幾乎不可能。

如此作戰情境的影響甚至已波及平民，由於司機害怕上路，頓內茨克地區的克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）等地市場，已開始面臨貨物斷供的窘境。

扎波羅熱茨中校坦言，烏克蘭根本沒有足夠的資源，保護整條漫長的前線補給線。他解釋，頂級的反無人機雷達，每套要價數百萬美元，覆蓋範圍卻僅約10公里，而電子干擾器同樣昂貴且短缺。他總結道：「在資源匱乏的狀況下，我們被迫陷入了純粹的救火模式。」

