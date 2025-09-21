NMESIS反艦系統夠好用 駐沖繩美軍高層：美日繼續強化聯合訓練

駐沖繩美軍第12陸戰隊瀕海作戰團司令尼科克20日表示，美軍與日本自衛隊將繼續開展最先進反艦系統「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）的聯合訓練。（法新社）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本《共同社》21日報導，駐沖繩美軍第12陸戰隊瀕海作戰團（MLR）司令尼科克（Richard Neikirk），20日就7月起在沖繩縣部署的最先進反艦系統「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）一事表示，「今後將繼續開展訓練，並與日本自衛隊合作提高（防衛能力的）可靠性」。

尼科克在位於沖繩縣金武町的駐日美軍基地漢森營（Camp Hansen）舉行記者會，作出上述表示。

根據外媒報導，7月首次運至日本的NMESIS，透過日本航空自衛隊C-130運輸機，從沖繩本島運到石垣島，作為美軍與日本自衛隊「堅毅之龍」（Resolute Dragon）聯合訓練一部分。

尼科克表示，美軍與日本自衛隊是互補的關係，在防衛裝備運送方面進行合作，「在戰鬥狀態下非常合適」。

統率駐日美國陸戰隊的陸戰隊第三遠征軍司令特納（Roger Turner）17日在石垣島駐地舉行記者會表示，「為構建可靠的嚇阻力，對持續部署、訓練，以及最大限度利用NMESIS能力的方法給予正面評價」。他表示，不僅是沖繩本島，還將在日本西南諸島全域防禦方面利用NMESIS。

NMESIS射程約210公里，要對日本西南諸島全域進行防禦，有必要在沖繩本島至離島地區進行運用。採用無人遠端操控的車輛搭載2枚飛彈，且相當靈活，容易躲過敵方的偵測和攻擊。

上述訓練從11日到25日在沖繩和北海道實施。關於NMESIS的訓練，美方表示，這項訓練目的是與自衛隊合作，在海上阻止敵方對西南諸島地區的進攻。

