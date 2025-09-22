軟、硬殺混搭 中科院「遙控無人機防禦系統」可配機砲打下無人機

中科院「遙控無人機防禦系統」的干擾系統。（擷取自中科院影片）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕攸關無人機攻防的「矛盾對決」方興未艾，我國中科院藉由今年度台北航太國防展，公開展示多種無人機防禦系統。其中，結合雷達、偵測系統、目獲系統與干擾系統的「遙控無人機防禦系統」，可藉由多元手段偵測、攔截敵無人機群，必要時還可介接雙聯裝機砲，以「硬殺」手段打下無人機，藉此鞏固我低層空域安全。

中科院描述，「遙控無人機防禦系統」主要鎖定商用無人機威脅，可涵蓋飛行基地的禁航區範圍，且具備主動告警能力。一套系統整合威脅預警雷達、被動偵測系統、光電目獲系統、干擾系統及系統操控台，另外，地面人員也可持干擾槍，強化整體攔截能量。

中科院在台北航太國防展，對外展示「遙控無人機防禦系統」。（軍聞社檔案照）根據中科院公開資訊，威脅預警雷達可水平偵測90度、垂直偵測30度，偵測距離大於5公里；同樣可探測大於5公里的被動偵測系統，則可涵蓋360度範圍。可辨別可見光與非可見光的光電目獲系統，則可透過AI識別2公里外目標。

至於攔截手段，「遙控無人機防禦系統」干擾系統可透過「軟殺」手段，也就是干擾GPS、遙控圖傳頻段，可從5公里外開始干擾無人機，還可結合雙聯裝機砲，直接以「硬殺」手段打下無人機。除此之外，中科院先前也曾展示雷射系統、彩帶式火箭彈系統等「硬殺」方式，讓無人機反制武器庫更加豐富。

