軍武 > 軍武百科 > 陸用裝備

陸軍新一代雙眼雙筒夜視鏡「改名字」 最快明年初排入量產規劃

2025/09/22 11:18

軍備局401廠研發的「TS113」新一代雙眼雙筒夜視鏡，上周於剛落幕的台北航太國防展中亮相並供民眾體驗。（記者陳治程攝）軍備局401廠研發的「TS113」新一代雙眼雙筒夜視鏡，上周於剛落幕的台北航太國防展中亮相並供民眾體驗。（記者陳治程攝）

〔記者陳治程／台北報導〕我國近年持續建構不對稱戰力，除了各式先進軍備，包括抗彈板、步槍及光學瞄具等單兵個裝更新，也是國防部建軍重點。為此，陸軍在採購T112步槍、光學瞄具之後，也計畫籌獲新一代夜視鏡「汰舊換新」。據了解，去年首度公開、上週參與台北國防展的XTS113夜視鏡，現已更名為「TS113」，確定通過軍種測評，最快明年第一季排入量產規劃。

去（2024）年10月在「台灣創新技術博覽會」中，首度展出的XTS113夜視鏡，為國軍現役TS96型的後繼版本；時隔近一年，這款國造夜視鏡再度於上周登場的「台北國際航太暨國防工業展」中亮相，這次以TS113型雙眼雙筒夜視鏡為名曝光。現場人員向記者證實，這款裝備目前已經通過陸軍的軍種測評，最快明（2026）年第一季起就能投入量產規劃。

TS113夜視鏡本體約在640克以下，去年以XTS113陳展時規格則在550克左右，經過一年精進，該裝備改善了配重、續航力，並通過軍種測評及IPX8防水性能驗證。（記者陳治程攝）TS113夜視鏡本體約在640克以下，去年以XTS113陳展時規格則在550克左右，經過一年精進，該裝備改善了配重、續航力，並通過軍種測評及IPX8防水性能驗證。（記者陳治程攝）

軍方人士向記者透露，陸軍現行的TS96「雙眼單筒」夜視鏡，在視覺成像上有立體感不足的問題，因而回饋到TS113的開發工作，改採雙眼雙筒結構；他表示，這款裝備今（2025）年上半年已送至陸軍步兵訓練指揮部測試，教官除直接以戰術動作進行評估，更用其執行「地圖判讀」，獲得正面評價。此外，TS113夜視鏡也通過了水下1公尺運作1小時的驗證，符合IPX8防水性能。

軍方人士另指出，這款夜視鏡主要採用第三代的白磷光放管，FOM值（解析度與信噪比之乘積）落在1600到1800間，在人、物及顏色上能顯著區別；但他強調，後續採購仍會依軍種實需來進行規劃。

現場民眾在國防館攤位拿起夜視鏡實際體驗。（記者陳治程攝）現場民眾在國防館攤位拿起夜視鏡實際體驗。（記者陳治程攝）TS113雙眼雙筒夜視鏡實際成像情形。圖中亮處為外部「可見光」，該鏡另可搭配T112步槍雷指器，提升單兵的低光源作戰效率。（記者陳治程攝）TS113雙眼雙筒夜視鏡實際成像情形。圖中亮處為外部「可見光」，該鏡另可搭配T112步槍雷指器，提升單兵的低光源作戰效率。（記者陳治程攝）

此外，根據現場資訊，TS113夜視鏡本體重量在640克以下，除可以市售4號鋰電池供電，改善了續航力和頭盔配重，且加入了鏡橋設計及斷電功能，未來也可搭配T112步槍雷指器，以利提升單兵低光源作戰的效率和匿蹤性。

