F-35匿蹤僚機來了！洛馬「臭鼬工廠」公布Vectis戰機要賣到全世界

圖為洛克希德．馬丁「臭鼬工廠」所公布的「費克提斯」（Vectis）匿蹤「聯合作戰無人戰鬥機」（CCA）概念圖。（圖：Lockheed Martin Skunk Works）

〔編譯陳成良／綜合報導〕媒體《航空週刊》（Aviation Week）報導，美國國防巨頭洛克希德．馬丁公司旗下、負責尖端技術研發的傳奇部門「臭鼬工廠」（Skunk Works），近日正式公布一款名為「費克提斯」（Vectis）的全新匿蹤無人戰機設計。此機型將作為「聯合作戰無人戰鬥機」（CCA），如同F-35等戰鬥機的無人僚機，執行空對空、空對地與偵察任務。

臭鼬工廠副總裁兼總經理O.J.桑切斯（O.J. Sanchez）透露，「費克提斯」的技術DNA，源自於該公司先前已秘密打造並試飛的第六代戰鬥機原型機，並融合了RQ-170匿蹤無人偵察機與「其他機密領域系統」的技術精華。該公司目標是在未來2年內讓「費克提斯」首飛，以「極具競爭力的速度和價格點」提供頂級的存活能力。

在美軍正權衡其下一代僚機應具備何種能力的此時此刻，臭鼬工廠選擇了一條高階路線。「費克提斯」被設計為一款可重複使用的（reusable）平台，強調高度的存活能力，這與部分廠商追求低成本、可在戰場上損失的「可消耗性」（attritable）設計理念，形成鮮明對比。桑切斯透露，其尺寸將比F-16戰鬥機小，且作戰分析顯示，超音速飛行能力並非必要。

劍指全球市場 挑戰波音「幽靈蝙蝠」

臭鼬工廠表示，「費克提斯」不僅是為美國空軍的CCA計畫而生，其設計也同樣適用於美國海軍的類似計畫，以及廣大的國際合作夥伴。此一定位使其直接對上了由波音公司開發、已獲多國關注的MQ-28「幽靈蝙蝠」（Ghost Bat）無人機。桑切斯強調，「費克提斯」採用開放式架構，可靈活搭載不同國家的特定任務酬載，其高存活率與任務彈性，將對全球盟友產生強大吸引力。

