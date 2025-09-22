自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

俄無人機入侵領空後 美點頭售波蘭2506枚標槍反裝甲飛彈

2025/09/22 13:31

美國國務院批准供售波蘭2506枚標槍飛彈，以及253套「輕量化指揮發射單元」。圖為LWCLU先前在英國進行測試的情形。（資料照，圖取自RTX）美國國務院批准供售波蘭2506枚標槍飛彈，以及253套「輕量化指揮發射單元」。圖為LWCLU先前在英國進行測試的情形。（資料照，圖取自RTX）
〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國國防部國防安全合作局（DSCA）上週宣布，其已同意一筆對波蘭軍售案，將供售波蘭2506枚「標槍」反裝甲飛彈及253套發射器，全案共斥資7.8億美元。在此之前，俄羅斯數十架無人機本月9日入侵波蘭領空，引發北約諸國高度戒備，也使這項有助於強化波蘭自我防衛的軍售案，受到外界關注。

美國國防部安合局18日表示，美國國務院已批准向波蘭政府出售2506枚FGM-148F「標槍」反裝甲飛彈、253套「輕量化指揮發射單元」（LWCLU）發射器，另外還包括必要的訓練、運輸等後勤支援，全案總金額約7.8億美元，全案已進行「知會國會」程序。

FGM-148F屬於「標槍」飛彈家族新型號，射程約2.5公里，且可採「頂攻」模式攻擊敵軍戰、甲車較脆弱的頂部裝甲，搭配重量比舊款發射器降低四成的LWCLU，有助於單兵攜帶與操作。

美國國防部安合局表示，這項軍售案將提升波蘭的發射系統數量與庫存，藉此因應當前與未來的威脅，保障領土主權，進而滿足北約要求。波蘭部隊可無縫接軌地接收新購裝備與相關服務，也不會改變當地的區域基本軍事平衡。

俄羅斯數十架無人機9日至10日夜間入侵波蘭領空，遭波蘭與北約聯手擊落。（法新社檔案照）俄羅斯數十架無人機9日至10日夜間入侵波蘭領空，遭波蘭與北約聯手擊落。（法新社檔案照）
波蘭在烏俄戰爭爆發後積極整軍經武，不斷採購大量的新式裝備，藉此應對俄羅斯與日俱增的軍事威脅。不過，波蘭9日深夜至10日清晨間，突然遭數十架俄羅斯無人機入侵領空，波蘭空軍立即與北約聯手將這些無人機擊落，使得區域局勢更加緊繃且詭譎。

