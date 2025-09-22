俄偵察機再闖波羅的海 德戰機緊急升空

德國聯邦空軍現役的4.5代「颱風」戰機。（圖/德國聯邦國防軍官網）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據英國《衛報》報導，在俄羅斯與北約的緊張關係持續升溫之際，德國空軍於21日採取了具體軍事行動，以回應俄羅斯的空中挑釁。

德國「颱風」戰鬥機（Eurofighter Typhoon）戰機21日升空攔截俄軍IL-20M電偵機。圖為英國皇家空軍的「颱風」戰機（下）在2015年時監控IL-20M電偵機（上）。（歐新社）

德國空軍證實，2架「颱風」戰鬥機（Eurofighter Typhoon）22日從羅斯托克-拉格空軍基地（Rostock-Laage airbase）緊急升空，在波羅的海上空的國際空域，攔截了1架俄羅斯伊爾-20M（Il-20M）電偵機。根據德軍方的說法，該架俄羅斯軍機不僅關閉了應答器，更無視了德方提出的接觸請求。德國戰機隨即採取行動，將其驅離（head off）原航線。

請繼續往下閱讀...

這起攔截事件，發生在俄羅斯與北約一系列對峙的最新節點。就在19日，3架俄羅斯米格-31（MiG-31）戰機，侵犯了北約成員國愛沙尼亞的領空，促使愛沙尼亞34年來首次要求聯合國安理會召開緊急會議。對此，美國總統川普21日表達了強硬立場，當被問及是否願意協防歐盟國家時，他明確回答：「是的，我會。」

歐洲各國政府普遍認為，俄羅斯近期的行為是克里姆林宮一系列故意的、挑釁性的舉動。愛沙尼亞國防部長佩夫庫爾（Hanno Pevkur）分析指出，俄羅斯的關鍵目標，正是要「轉移我們援助烏克蘭的注意力，讓我們專注於自家後院。」



《彭博》引述克宮消息人士的報導則稱，普廷已得出結論，認為美國不太可能大力增援烏克蘭，因此打算升高攻擊力道以迫使基輔屈服。

歐洲盟國警告「嚴重衝突」風險

面對俄羅斯在衝突邊緣的持續試探，歐洲盟國的警告也日益嚴厲。拉脫維亞總統林克維奇斯（Edgars Rinkėvičs）警告，若俄羅斯未來數週持續挑釁北約，存在爆發「嚴重衝突」的風險。捷克總統、前北約軍事委員會主席帕維爾（Petr Pavel）則呼籲北約團結一致，果斷回應侵略，並強調：「面對邪惡，根本不可能讓步。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法