美陸戰隊不要的陸軍撿來用 戰斧飛彈新車明年菲律賓實測

美國陸戰隊於加州彭德爾頓營，為其首支長程飛彈連舉行成立儀式。圖左展示的即為「長程火力」（LRF）戰斧飛彈發射車，該計畫後續雖遭陸戰隊取消，但美國陸軍正計畫重啟以彌補其機動性戰力缺口（圖：美國陸戰隊）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍事媒體《Naval News》披露，美國陸軍正計畫重啟一款遭陸戰隊取消的「長程火力」（Long Range Fires, LRF）戰斧巡弋飛彈發射車，並規劃於2026年在菲律賓舉行的「肩並肩」（Balikatan）年度軍演中，進行首次實彈射擊測試。此舉凸顯美國不同軍種基於自身戰術需求，對同一款武器系統有著截然不同的評估。

圖為美國陸軍現役的「中程能力」（MRC）飛彈發射車，於2024年4月首次部署至菲律賓呂宋島。該系統以大型拖板車為基礎，其機動性上的挑戰，正是促使陸軍考慮引進前陸戰隊LRF發射車計畫的關鍵原因。（圖：美國陸軍）

這款LRF發射車，是基於奧什科什防務公司（Oshkosh Defense）的「ROGUE-Fires」無人駕駛平台，搭載一座可發射戰斧飛彈的MK41垂直發射系統。美國陸戰隊原計畫採購超過50套，甚至已在2023年成立了第一個發射連。然而，陸戰隊在2026財年預算中，取消了這項計畫，主要考量在嚴峻的作戰環境下，其機動性不如現役的「海馬士」火箭系統等裝備。但對於陸軍而言，這款系統卻是富有機動性的升級選項。

請繼續往下閱讀...

美國陸軍之所以對LRF感興趣，源於其現役的「中程能力」（Mid-Range Capability, MRC）發射系統在部署上遭遇的困境。MRC以大型拖板車為儎台，在首次部署至菲律賓呂宋島北部時，便暴露了其機動性不足的弱點。相較之下，無人駕駛、可遠端遙控的LRF發射車，能提供陸軍部署戰斧飛彈時，更佳的機動性與分散性，以因應印太地區的挑戰。

目前LRF發射車僅整合戰斧飛彈，但由於其發射單元與MRC系統尺寸相同，未來也可能整合標準六型（SM-6）防空、反艦兩用飛彈。此外，報導指出，美軍的「精準打擊飛彈」（PrSM）也可能整合到同款底盤上，為陸軍與陸戰隊打造共通的發射載具家族。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法