「銳鳶二型」無人機衍生4構型用處多多 何時量產就等國防部點頭

從銳鳶二型無人機正面觀察，該機機首裝有光電偵蒐儀，左翼掛有4聯裝的勁蜂一型無人機發射架，右翼則是反潛莢艙，最大化展現多功構型能力。（記者陳治程攝）

〔記者陳治程／台北報導〕兩年一度的「台北國際航太暨國防工業展」上周落幕，不只參展廠商、觀展人數創新高，軍備局、中科院坐鎮的國防館，也在這次擺出許多新型軍備驚豔各界。其中，連2屆參展、講求多功能型的「銳鳶二型」無人機，除了雷達、偵蒐型，還衍生出反潛、偵打型兩種版本，有效提升作戰效益。不過，該機量產工作是否啟動，還有待國防部下達指示。

中科院此次展出的「銳鳶二型」多功構型無人機，同時擺出右翼掛載反潛莢艙、左翼安裝四聯裝「勁蜂」攻擊無人機的酬載；前者可投放聲納浮標，支援偵測水下潛艦，後者則可在鎖定目標後接戰，實現「偵、打一體」目標。中科院現場人員表示，該機量級雖不及MQ-9或國造的「騰雲」，但其模組化優勢得以衍生出雷達、電子偵蒐，還有反潛及「偵、打一體」四型，將戰術運用最大化。

請繼續往下閱讀...

反潛莢艙下有投放口，能在海面上布置聲納浮標，協助偵測潛艦等水下目標。（記者陳治程攝）

這位人員也透露，為強化無人機生存性，中科院曾評估2.75吋火箭、「地獄火」飛彈等武器的掛載效益，最後才選擇整合「勁蜂」無人機並公開展示，就是期望「勁蜂」改以空射部署後的射程，能從既有的10公里向上提升；使其具備「防區外」（Stand-off）攻擊能力，遠離敵軍的防空區接戰，有效保存空中資產。

另外，「銳鳶二型」在地面固定站點以微波導控，最大距離可達300公里左右。不過，該機還具備衛星導控的能力，只要收得到衛星訊號，就能補前者不足，在航程允許下繼續通聯，延伸空中偵察支援效益。

中科院與碳基、亞航合作研發的「銳鳶二型」無人機，至今已經過多次測試和研改，功、性能完備，產線也已就緒，就等國防部下達量產決心，即可進入下階段。（記者陳治程攝）

這名人士也坦言，該機已經過多次測試，功能與性能方面完備，若要投產，也有產線可直接銜接，就等國防部「點頭」；一名業界人士則說，這款無人機所要接受的測評都已完成，但從去（2024）年被通知停產至今已近一年，也許軍方有所考量，但時間再拉長的話，「對廠商來說不一定是好事」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法