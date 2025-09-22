波蘭愛二GEM-T飛彈首搭IBCS試射 同款系統有望納入我國防空網

波蘭武裝部隊的愛國者防空飛彈連，16日首度以IBCS系統實射愛國者二型GEM-T飛彈，創下該系統在美國境外運作實測的新紀錄。（波蘭國防部官網）

〔記者陳治程／台北報導〕為加速我國「國防自主」接軌國際，中科院18日於台北航太國防展上，一舉和6家北美國防商簽署合作協議，引進無人載具、反無人機等關鍵技術，全面提升軍事科研能量。其中，與美商諾格合作導入的IBCS系統，未來將成我愛國者、NASAMS飛彈，甚至是國造系統整合的關鍵利器，而這套系統日前也已在波蘭境內試射成功，創下階段目標里程碑。

波蘭國防部16日宣布，該國武裝部隊所屬第3防空飛彈旅的第37防空飛彈連，當天首度操作「WISLA」，也就是整合「整合式戰鬥指管系統」（IBCS）的愛國者防空系統，成功試射「愛國者2型導引增強型」（PAC-2 GEM-T）飛彈，模擬攔截25公里外巡弋飛彈的靶彈。這也是該系統首度在美國境外實射，驗證該單位的初始作戰能力，也創下測試階段新紀錄。

透過IBCS系統串接，原先成組部署的愛國者系統則可視現地境況，將發射車、雷達進行分散式部署，有效提升作戰儎台的存活率。（波蘭國防部官網）

波蘭國防部指出，這場實彈射擊是北約今（2025）年度「鋼鐵防衛者」（Iron Defender）聯演課目一環，也是「秋季訓練」課目之一。過程中，波蘭軍隊先是以AN/MPQ-65相位陣列雷達搜索、追蹤並識別目標，隨後接由IBCS系統與雷達整合情資、即時傳輸，以利第37防空飛彈連，發射愛二GEM-T飛彈接戰、摧毀模擬目標，實測各層級指管程序執行，發揮防禦效能。

波蘭是基於代號「WISLA」的愛國者防空系統而引進IBCS，有鑑於俄國彈道飛彈、長程巡弋飛彈威脅遽增，未來也將整合以「通用防空模組化飛彈增程型」（CAMM-ER）為主體的「NAREW」中程系統，以及短程的「PILICA+」，共築三層防空體系，強化國土安全。

中科院18日和美商諾格簽署合作備忘錄，未來將以IBCS系統技術為基礎，協助我國開發整合戰鬥指管系統，朝全面整合防空飛彈系統、雷達等作戰儎台邁進，完成指管體系「大一統」。（諾斯洛普．格魯曼官網）

值得一提的是，我國中科院上週才在甫落幕的「台北國際航太國防展」首日，和美國大廠諾斯洛普．格魯格公司簽署合作備忘錄，未來將引進IBCS的關鍵技術，與中科院自行研發系統進行開發整合，盼能串聯愛國者、NASAMS、雷達及感測器，實現全域防空目標，使我國空防體系和美軍現行架構無縫銜接，大幅提升飛彈防禦的整體能量。

