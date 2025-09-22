F-16對決Kh-101飛彈 烏空軍公布實戰畫面曝超視距攔截戰果

這張由烏克蘭空軍公布的影片截圖，捕捉了F-16「戰隼」戰鬥機發射空對空飛彈的瞬間。官方證實，F-16在抵禦俄羅斯大規模空襲時，正是扮演了擊落大部分巡弋飛彈的關鍵角色。（圖：烏克蘭空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭軍聞媒體《Defense Express》報導，烏克蘭空軍20日晚間釋出一段最新影片並證實，美製F-16「戰隼」（Fighting Falcon）戰鬥機在抵禦俄羅斯一場大規模空襲時，成功擊落了「絕大部分」的Kh-101巡弋飛彈，展現了其關鍵的空中獵殺角色。

烏克蘭空軍在其官方Telegram頻道上發布的影片，展示了包含防空飛彈系統、地面機動火力組以及F-16戰機飛行員升空作戰的畫面。烏國空軍在聲明中，明確宣告了F-16的關鍵戰果：「今天被摧毀的Kh-101巡弋飛彈，絕大部分是由烏克蘭的『戰隼』所擊落的。」

根據烏克蘭空軍的數據，俄軍此次的攻擊是一場精心策畫的混合式飽和攻擊，總計發射了579架伊朗製的「見證者」（Shahed）自殺式無人機與誘餌機、8枚「伊斯坎德-M」（Iskander-M）或同級的彈道飛彈，以及32枚Kh-101巡弋飛彈。

報導指出，這場遍及第聶伯羅（Dnipro）、利沃夫（Lviv）、基輔（Kyiv）與哈爾科夫（Kharkiv）等多個地區的攻擊，已造成3人死亡、數十名平民受傷。在俄軍排山倒海的攻擊下，烏克蘭防空部隊雖宣布成功攔截了包含29枚Kh-101巡弋飛彈在內的583個敵方目標，但仍凸顯了其持續面臨的巨大防空壓力。

烏克蘭空軍在聲明中特別感謝西方夥伴，此次F-16戰機的卓越戰果，不僅是西方軍援的重大里程碑，更象徵在「共同讓勝利靠近」的目標下，烏克蘭的防空體系，正獲得遠比過去更具機動性與靈活性的空中防禦能力，以反制俄羅斯的長程空中威脅。

