陸軍台東少將指揮官帶頭學無人機 要官兵打好基礎後續取得證照

陸軍台東指揮部指揮官孫進德少將，近期就率領指揮部高層主持無人機操作擴訓，還親自學習操作無人機。（取自青年日報，陸軍東指部提供）



〔記者涂鉅旻／台北報導〕無人機在現代戰場上的角色愈趨重要，我國各部隊官兵也陸續培養相關技能。鎮守東台灣的陸軍台東指揮部指揮官孫進德少將，近期就率領指揮部高層主持無人機操作擴訓，還親自學習操作無人機。他表示，這次特別安排教官依序指導「穩定起飛、定點起降、四面停懸及動態飛行」等課目，協助官兵累積實務經驗，以取得專業證照為後續目標。

國軍持續採購各式無人機，除了中科院研發的「勁蜂」、「銳鳶」等無人機，逐步供各部隊運用外，同時也採購「軍用商規」無人機滿足戰備庫存。尤其陸軍各級部隊官兵，陸續創立無人機社團或開設課程，讓官兵學習小型多軸無人機操作技術，進而培養偵蒐甚至打擊能力。

請繼續往下閱讀...

根據國軍消息，駐守台東的陸軍東指部指揮官孫進德少將，日前主持無人機操作擴訓，並召集高勤官、科組長及單位官兵與會。他強調，無人機社團成立後，各單位主官應以身作則熟練無人機操作，也期盼全體官兵精進專業本職，提升部隊整體戰力。

《青年日報》報導，孫進德表示，從近期烏俄戰爭等各國際間戰爭可見，無人機已成為戰場運用主要趨勢，部隊將配合政策，積極培養基層無人機專業人才，強化不對稱作戰能力。而此次擴訓特別安排教官依序指導學員，進行「穩定起飛、定點起降、四面停懸及動態飛行」等課目，協助官兵累積實務經驗，並以取得專業證照為後續目標，期能有效提升整體作戰支援效能。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法