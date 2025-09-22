美軍增兵委內瑞拉！F-35與三艘神盾艦壓境「硫磺島號」兵臨城下

硫磺島號（LHD-7）是美國海軍新一代的兩棲攻擊艦，負責搭載陸戰隊執行前進部署任務。（圖取自美軍DIVDS網站）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍事網站《Army Recognition》21日報導，美國在委內瑞拉周邊的軍事集結已顯著升級，更多海、空軍的精銳打擊單位曝光，顯示美軍已完成一個具備全領域作戰能力的整合戰鬥部隊部署。

報導揭露，美國南方司令部（U.S. SOUTHCOM）已增派10架F-35A「閃電II式」（F-35A Lightning II）匿蹤戰機至波多黎各的前進基地。在海上，至少3艘伯克級（Arleigh Burke-class）神盾驅逐艦，包含鄧漢號（USS Jason Dunham）、格雷夫利號（USS Gravely）與桑普森號（USS Sampson），已在委內瑞拉沿海作業，具備發射戰斧巡弋飛彈的能力。此外，艦隊中還包含伊利湖號（USS Lake Erie）神盾飛彈巡洋艦，以及至少1艘在加勒比海秘密行動的核動力快速攻擊潛艦。

美國海軍神盾級驅逐艦格雷夫利號（USS Gravely）艦，是美國在委內瑞拉外海部署的三艘驅逐艦之一。（美聯社檔案照）由「硫磺島號」（USS Iwo Jima, LHD-7）兩棲突擊艦率領的兩棲待命群，也已抵達該區域。該艦隊搭載了來自第22陸戰隊遠征支隊（22nd Marine Expeditionary Unit）超過4500名海軍與陸戰隊員，並配備有AV-8B「獵鷹II式」（AV-8B Harrier II）攻擊機與MV-22B「魚鷹」（MV-22B Osprey）傾轉旋翼機，具備快速突擊的能力。



報導更指出，美軍特種作戰部隊（SOF）的隱蔽單位也已就位，準備執行針對高價值目標的突襲或破壞任務。

「干預前夕」的軍事態勢

分析總結，此一包含匿蹤空優、海上火力、兩棲登陸與特種作戰部隊的整合部署，已完全符合美軍在過去軍事行動中的「干預前夕」兵力組態。若接獲命令，首波打擊可能將集中於癱瘓委內瑞拉的整合防空系統與關鍵海軍基地，顯示美軍的任務目標已遠遠超出單純的「圍堵」，而是具備從「外科手術式」打擊到持續性戰役的各種選項。

