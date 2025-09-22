海軍輕巡艦「大腦」用哪家的？ 洛馬這個看板給答案

海軍在上周台北航太國防展擺出的「防空型」輕型巡防艦。（記者陳治程攝）

〔記者陳治程／台北報導〕我國正籌獲輕型巡防艦「防空型」、「反潛型」原型艦各一艘，最快預計明（2026）年下水、測試並交付海軍，雖是從原有「震海計畫」轉化而來，但在建案初期仍引發各方關注與猜測。時至今日，飛彈、雷達、推進主機等關鍵裝備已有定案，但在戰系方面尚未獲官方資訊證實，不過，這部分在日前參展的洛馬攤位上已有解答，上方國旗還相當顯眼。

「2025台北國際航太暨國防工業展」日前落幕，三天共吸引來自15國490間廠商參展，以及3萬6千名人次進場，除了國防館，第二大的美國展區中，少不了軍工大廠洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）；作為往年航太國防展常客，洛馬這次擺出的軍備模型，多為我國籌獲中，或傳出有意洽購的儎台，且在攤位外圍看板，還出現了CMS330戰鬥系統使用客戶，將我國新型水面艦納入的畫面。

洛馬官網中詳列目前已採用CMS330戰鬥管理系統的水面艦，包含加拿大「哈里法克斯級」、澳洲「紐奧軍團級」，以及智利的23級巡防艦等。（擷自洛馬官網）

日前參與本屆台北航太國防展的美國航太大廠洛馬，在攤位外設有一面CMS330戰系的看板，並在現有船隻中加入我國的新型水面艦，揭露海軍輕巡艦「大腦」的真實身分。（記者陳治程攝）

這張CMS 330戰鬥管理系統的看板，除納入洛馬官網中已揭露的加拿大「哈里法克斯級」（Halifax-class）、澳洲升級版「紐澳軍團級」（Anzac-class），以及智利的23級巡防艦外，還在右下角加入一艘我國的新型水面艦；雖然原廠誤將先前「震海專案」中的新一代飛彈巡防艦模型拿來合成，引起一陣討論，但仍證實我國的輕型巡防艦，依舊採用這型戰系。

洛馬的CMS 330戰鬥管理系統，目前已獲加、澳、智利等國海軍所採用。（洛克希德．馬丁官網）

綜合現有資訊，我國將籌獲的輕型巡防艦，除CMS 330戰系外，雷達則確定是Type 997「匠師」旋轉式陣列雷達，其中，防空型艦將搭載8聯裝、可塞32枚防空飛彈的「華陽」垂發系統，搭配艦身中段能部署雄二、雄三甚至是雄三增程型的斜置發射箱，以及舷側2座XTR-102A2遙控槍塔；反潛型艦則無垂發系統配置，但裝有拖曳陣列聲納，強化反潛戰力。

防空輕巡艦的局部模型。從照片可見華陽垂發系統、997雷達和遙控槍塔，以及艦身中段的斜置飛彈發射箱。（記者陳治程攝）

根據今（2025）年國防公開預算書顯示，海軍司令部編列新台幣496萬6千元，選派22名官兵赴外受訓，其中16人前往北美學習戰系；剩餘6人則在今年6月、10月分批赴歐學習雷達系統，是輕巡艦日後接裝的種子教官。不過，明年國防公開預算則揭露，海軍的輕巡艦原型艦案目前已延長至後（2027）年執行完畢，承造的中信造船則力拼在明（2026）年10月時交艦。

