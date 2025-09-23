年產2萬枚105公厘砲彈 202廠彈筒所故障搶修當天即恢復產能

馬防部在戰備操演時，以105公厘榴砲執行困難的「平射」任務，針對海面目標進行射擊，畫面相當罕見。（圖擷取自中華民國陸軍臉書）

〔記者羅添斌／台北報導〕台美軍事合作將在台建立155公厘砲彈全自動生產線，並且優化現行各型砲彈的產能，軍方指出，軍備局202廠彈砲製造室彈筒所曾年產高達2萬枚105公厘砲彈筒，也曾在某次專案任務時發生設備故障問題，彈筒所全體投入搶修，當天即克服困難一日內就恢復產能，因為整體表現傑出，榮獲114年度「國軍模範團體」殊榮。

國防部已向行政院提出「不對稱作戰及作戰韌性特別條例草案」，總金額的規模將破兆元，並以7年為期做跨年期的預算編列，其中有多項是與台美軍事合作有關，包括在台建立155砲彈自動化生產線丶美台合作生產各式無人載具以及可反制無人機的火箭彈等等。據了解，國防部規劃將以140億台幣規模的預算，在軍備局202廠打造全新的自動化砲彈生產線，並將現有砲彈生產線進行優化提升產能。

軍方今天指出，軍備局生產製造中心第202廠彈砲製造室彈筒所，平時投入國軍30公厘以上各式彈藥彈筒製造，為建軍備戰提供豐沛能量，並於年度戰備整備、後勤補保等項榮獲績優，表現深獲各級肯定。今年適逢建廠79週年，再榮獲114年度「國軍模範團體」殊榮，不僅見證致力軍備生產的成果，也為單位長期努力立下了階段性的里程碑。

國防立委今年4月考察軍備局202廠，了解國軍40公厘以上口徑彈藥研製現況。（圖：軍聞社提供）

青年日報今天報導表示 202廠彈筒所主要負責產製國軍30公厘以上各式彈藥所用彈筒。其中，透過自動化生產線建立，自金屬原料加工開始，能獨立產製各式榴彈、戰車彈及快砲彈藥所需彈筒，是全國唯一具備完整彈筒生產能量的專業單位。民國113至114年間，單位憑藉在戰備整備、後勤補保、教育訓練及內部管理等項評比，取得多項績優，今年再榮獲「國軍模範團體」殊榮，實至名歸。

彈筒所所長杜中校表示，單位主要承製105公厘高爆戰防曳光彈、訓練用曳光彈等砲彈彈筒，伴隨部隊戰演訓需求不斷增加，年產量更曾高達約2萬支，角色相當吃重。她回憶某次專案任務期間，產製彈藥的鹽浴爐設備故障待維修，為避免影響作業，單位同仁即刻投入搶修，哪怕空間悶熱、揮汗如雨，最終也順利於一日內恢復設備產能。她認為這份無畏艱辛、戮力軍品生產的精神，就是單位面對各項挑戰的態度，並在一次次挑戰中蓄積產製能量。

「榮耀只是起點，絕非終點！」展望未來，杜所長強調，榮獲「國軍模範團體」殊榮只是階段性的象徵，將持續引進最新設備與技術，在工業自動化的趨勢中精進產線能量，提升品質與效率，帶領全體同仁持續厚植國防戰力。

軍備局202廠彈砲製造室彈筒所曾年產高達2萬枚105公厘砲彈筒，也曾在某次專案任務時發生設備故障問題，彈筒所全體投入搶修，當天即克服困難一日內就恢復產能，因為整體表現傑出，榮獲114年度「國軍模範團體」殊榮。（圖：取自青年日報）

