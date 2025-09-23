234旅士兵射擊意外重傷 前特勤教官陳重光：建議佩戴防護面鏡

前特勤隊教官陳重光建議，為了提升基層訓練安全，可參考特勤及特種部隊在部分課程中強制佩戴防護面鏡的做法，以減少臉部及眼睛在槍械故障時受傷的風險。（資料照，記者涂鉅旻製圖）

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍234機步旅所屬第十軍團邵姓士兵22日在成功嶺射擊訓練，使用T91步槍打靶時因不明原因意外擊發，致左臉重傷，曾在特勤隊受訓並服役24年的前特勤教官陳重光今天建議，為了提升基層訓練安全，可參考特勤及特種部隊在部分課程中強制佩戴防護面鏡的做法，以減少臉部及眼睛在槍械故障時受傷的風險。

陳重光今天表示，他曾在特勤隊受訓並服役24年，射擊過約5萬到10萬發步槍子彈，但從未見過同袍發生過槍枝爆炸事件，這顯示爆炸意外的發生機率極低。避免此類意外，關鍵在於槍枝性能的完善、熟練操作、故障排除技能、日常保養及彈藥品質管理。

對於成功嶺義務役士兵發生槍械機械故障導致步槍爆炸（一種俗稱為「膛炸」的意外事件），此類意外極為危險。他表示，射擊時眼睛和臉部極接近槍械的膛室、槍機等部分，這些部件多為多個零件組成，若爆炸發生，會有大量小零件和碎片飛散，對射手的眼睛與臉部造成嚴重傷害。

陳重光建議，此次意外導致一名義務役士兵眼球受傷，令人相當痛心。為了提升基層訓練安全，可參考特勤及特種部隊在部分課程中強制佩戴防護面鏡的做法，以減少臉部及眼睛在槍械故障時受傷的風險。

