海軍花2000萬買水下無人載具 擬強化水下作業、障礙排除能力

海軍採購「水下無人載具」擬強化作業能力，圖為得標廠商永亮公司的「Defender ROV遙控無人載具」。（取自永亮公司官網）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕各國軍隊持續強化各式無人載具的發展與運用，根據國防部今日發布的決標公告顯示，海軍保修指揮部斥資2000萬元，向民間廠商採購「水下無人載具」。雖然海軍未敘明這款載具的規格與用途，但由於參與此案的評選委員，不乏具備水下作業大隊背景者，因此可能用於該部隊水下搜索、障礙物排除，甚至是爆裂物處理等工作。

海軍去年7月曾於政府採購網發布公開徵求資訊，就「ROV水下無人載具」盤點民間能量，當時海軍要求這型載具，要有機械手臂、攝影系統、導航系統、水雷處理模組等裝備。隨後，海軍於今年6月至7月間，以最有利標方式招標三次，今日正式發布決標公告，由永亮股份有限公司得標。

請繼續往下閱讀...

根據政府採購網決標公告，由海軍保修指揮部採購的「水下無人載具」，全案共計2000萬元，預計明年3月25日前履約完畢。雖然此案招標、決標公告皆未敘明這套載具的具體規格，但由於評選委員不乏水下作業大隊、水中械彈處理中隊的幹部，因此可能與該部隊的任務有關。

檢視得標廠商永亮公司的官方網站，其有數款可投入水下作業的無人載具，其中，「Defender ROV遙控無人載具」可潛至300公尺深水域，有7個推進器，具有可互換、模組化的組件，因此可輕鬆配合特定任務。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法