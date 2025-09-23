英、德、瑞典接收首批BvS10全地形裝甲 能穿冰原、沼澤

貝宜系統17日宣布，向英國、德國與瑞典交付首批3輛全新BvS10「維京人」系列裝甲全地形載具。（圖取自BAE）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕貝宜系統（BAE Systems）17日宣布，向英國、德國與瑞典交付首批3輛全新BvS10「維京人」系列裝甲全地形載具，可在極圈、冰原與沼澤等惡劣地形執勤，強化地面部隊機動作戰。

《英國國防期刊》（UK Defence Journal）報導，交付儀式在貝宜位於瑞典的赫格隆公司（BAE Systems Hägglunds）廠區舉行。英、德、瑞3國國防部於2022年12月簽署聯合架構協定，耗資7.6億美元（約新臺幣235.5億元），分別為3國陸軍採購60輛、140輛與236輛BvS10；此次出廠的3輛是首批量產車型，可望於2028年底前全數交付。

BvS10採用履帶底盤與兩段艙室設計，並配備有大馬力柴油引擎，以及改良版底盤、懸吊、傳動與鉸接式移動系統，除可在冰原、沼澤、泥漿、沙漠與陡峭山區等環境有效運作，還具備強大載重能力，與一定程度兩棲能力，可浮渡穿越濱海與洪泛區執行任務。在此之前，該車也已獲得英國海軍陸戰隊在內的多個歐洲國家部隊採用，優異性能備受肯定。

根據合約，3國採購的新車將用於物資與人員運輸，以及指揮管制、醫療後送、後勤支援等多元任務。另外德國與瑞典還額外分別增購227輛和40輛同型車，以應對俄羅斯持續覬覦北極圈的野心。

