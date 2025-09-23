史上最大運輸機「風行者」2030年問世 可裝4架F-35！

圖為「風行者」與C-17機身比較示意圖。（圖取自Radia）

吳哲宇／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國新創公司「Radia」正在建造史上最大軍用運輸機「風行者」（WindRunner），可裝載4架戰機，獲最多12架直升機，貨艙空間是目前C-7運輸機的7倍，預計2030年首次交付。

軍聞網站「Army Recognition」報導，「風行者」長108公尺、翼展80公尺、高24公尺，巡航速度0.6馬赫（約時速740公里），貨艙空間將超過6800立方公尺，相當於C-5「銀河」（Galaxy）戰略軍用運輸機貨艙空間的7倍，或C-17重型運輸機的12倍，可容納6架CH-47「契努克」直升機、4架CV-22「魚鷹」傾斜旋翼機、4架F-16或F-35C戰機，乃至12架AH-64「阿帕契」攻擊直升機。

另外，「風行者」裝卸方法擬採滾裝方式，可與標準地面運輸基礎設施相容，貨物無需拆卸；加上所需起降跑道較短，約1800公尺，還能在不平整地形執勤，發揮「彈性戰鬥部署」（ACE）與分散部署後勤支援概念。

不過，「風行者」最大酬載量與航程僅72.6噸和2000公里，低於現役C-5或C-2、A400M等運輸機。「Radia」表示，有鑑於現役運輸機因貨艙空間不足，載運量通常低於重量限制，例如C-17只能運送拆卸後的一架CH-47。因此，該型機著重於擴大機艙內部的裝載空間，而非有效酬載量。該型機目標於2030年投入使用，未來也可能增加空中加油等功能。

此前，「Radia」5月已與美國運輸司令部（USTRANSCOM）簽約，將攜手針對空運「超大型」貨物（outsized cargo），尤其長度超過300英尺（約91公尺）物件，提出解決方案，而北約也對此計畫表達高度興趣。

圖為各型運輸機比較圖，由上至下分別為「風行者」、C-17、C-5和C-130運輸機。（圖取自Radia）

