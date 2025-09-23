海馬士的火力搭檔 中科院1.13億為陸軍「雷霆2000」火箭系統續維兩年

陸軍砲兵的「雷霆2000」多管火箭發射車。（本報資料照，記者廖耀東攝）

〔記者陳治程／台北報導〕陸軍砲兵在今年迎來首批美製M142「海馬士」多管火箭系統，其高機動性、更優射程與精準打擊能力，為我國跨區增援、源頭打擊等任務增添不少戰力；與此同時，服役十餘年、與之搭配的國造兄弟「雷霆2000」系統，也再獲中科院兩年的後續維持支援，搭配明（2026）年大幅增價的戰備彈庫存，讓後勤維保更無後顧之憂。

政府電子採購網今（23）日公告揭示，陸軍司令部今（2025）年起代陸勤部委由中科院執行「雷霆2000發射系統後續維持案」、決標金額新台幣1億13741萬5980元，執行起訖日自今年2月到後（2027）年6月底止，為期兩年四個月。

中科院以新台幣1.13億餘元執行陸軍「雷霆2000」發射系統後續維持案，全案從今年2月執行到2027年6月底，共計2年4個月。

從公開資訊研判，這項技術勞務案儘管金額不大、期程也不長，但考量國軍近年戰演訓頻次增加的趨勢，這類支援有利於確保現役裝備妥善，將戰備狀態維持在水準之上。

陸軍砲兵的「雷霆2000」多管火箭系統於2013年正式成軍，為「工蜂六型」系統接班人，具備模組化彈藥裝填、人力需求少等優勢，搭配MK15、MK30與MK45等三款不同尺寸、射程的火箭彈，可在7至8分鐘內完成接戰，發揮反登陸作戰「殲敵於海上」效果；不過，隨著首支「海馬士」多管火箭飛彈連在58砲指部成軍，兩者未來也將「高低配」，加乘岸際打擊火力。

此外，為滿足國防部長顧立雄設立的國軍2027年「高戰備」目標，明（2026）年國防公開預算指出，陸軍司令部將接續啟動「雷霆2000高爆火箭彈（MK-30及MK-45）第二階段」委製案，編列預算達新台幣83億餘元，是第一階段的4.6倍之多。

