法「中型巡防艦」首艦最終驗證 不到5千噸可防空、反潛、反艦

法國海軍新世代「中型巡防艦」（FDI）首艦「羅納克海軍上將號」（D 660），近日已離開造船廠，駛往母港布雷斯特海軍基地，即將展開最終驗證。（圖取自X@navalgroup）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕法國海軍新世代「中型巡防艦」（FDI）首艦「羅納克海軍上將號」（D 660），近日已離開造船廠，駛往母港布雷斯特海軍基地，即將展開最終驗證。該巡防艦是法國海軍最新的「防禦與干預巡防艦」首艦，展示如何在相對較小的艦體上，有效配置多種武器和感測器，並以精簡船員編制進行操作。

法國國防採購局（DGA）新聞稿指出，去年10月展開海試的「羅納克海軍上將號」，15日已離開法國造艦巨擘「海軍集團」（Naval Group）的洛里昂造船廠，前往位於西北部布雷斯特的母港，準備交付法國海軍；未來服役後，將成為法國新一代重要水面戰力。

法國與希臘海軍共採購8艘FDI，其中法國採購5艘，將替換拉法葉級巡防艦。目前除「羅納克海軍上將號」，法國訂購的6號艦也已開工建造，希臘的FDI首艦「客蒙號」（F-601）則於2023年10月下水，2號艦預計2026年底前服役，並宣布將向「海軍集團」增購第4艘新艦。

FDI設計極具前瞻性，特別是其銳利的穿浪式艦艏，這種形狀不僅美觀，還能提高航行性能。其滿載排水量約4960噸，長約122公尺，寬約18公尺，最高航速可達27節，並具45天的續航力，標準船員編制為125人，必要時可搭載28名額外人員。

FDI具備全方位優異戰力，可執行反潛、反水面作戰，其配備先進數位化戰鬥系統、具300公里監測能力的「海火」（Sea fire）主動電子掃描陣列雷達（ASEA）；武裝則包括艦體聲納、MU 90反潛魚雷、「飛魚」MM40 B3C反艦飛彈、紫苑15/30（Aster）防空飛彈、1門76公厘快砲及2座20公厘機砲遙控武器站。該艦還能搭載直升機及無人機的能力，並設有機庫和艦尾起降區；希臘版本則會在直升機庫頂加裝公羊飛彈。。

