借錢也要買 印尼核准4.5億美元融資收購義「加里波底號」航艦

圖為「加里波底號」輕航艦（前）於2013年率義軍艦隊編隊出航、演訓情形。該艦仍有15至20年壽期，整修、改裝後可繼續在印尼海軍服役，提升區域戰略嚇阻。（義大利海軍官方Facebook）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕印尼近年大舉布局現代化海、空戰力，不只積極籌獲法、韓、土三國自製戰機，也同時採購「進化版鮋魚級」潛艦等先進儎台，力求提升區域軍事存在和群島防禦能力。不過，該國還傳出有意收購義大利的退役二手航艦，引發外界關注，外媒報導指出，該國發展規劃部現已核准4.5億美元融資，並搭配2項直升機採購融資，使計畫進度向前推進。

西班牙軍聞媒體「Zone Militar」19日引述《詹氏防務》（Janes）消息來源報導，印尼國家發展規劃部（BAPPENAS）八月底已核准一筆至多4.5億美元（約新台幣134.23億元）的融資，同時核准上限2.5億美元的新購運輸直升機，以及上限3億美元的通用直升機採購融資，有利該國在大舉投資軍備現代化之餘，稍微緩解背後龐大的財政壓力。

請繼續往下閱讀...

報導寫道，這項消息在今年中登場的印尼國防展（Indo Defence 25）就已傳開。義大利造船集團芬坎蒂尼公司（Fincantieri）當時公開表示，該國鎖定的義大利退役航艦「加里波底號」（C551）距離屆壽尚有15至20年期限，未來仍有印尼操作、客製化改裝的空間餘裕；該報導還提到，芬坎蒂尼公司7月還曾派團遠赴印尼，正式簡報「無人機航艦」的改裝提案。

義大利海軍去（2024）年退役的「加里波底號」航艦，是該國過去40年的遠洋戰略投射儎台，排水量雖約1萬4000噸，但搭配滑跳式甲板，可彈性部署至多16架的AV-8B艦載攻擊機、或是18架各式直升機；更曾與排水量近3萬噸的現役「加富爾號」航艦（CVH550）共同挑起義國海軍大樑，服役資歷豐富。該艦現已由將近4萬噸的「蒂里雅斯特級」兩棲突擊艦接班。

