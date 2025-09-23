菲律賓無人機也要急起追趕 公布2款自研自製掛彈款

圖為菲律賓自研的四軸旋翼FPV「軍用航空彈藥攜帶機」（MAOY）。（圖取自X@ReHorizon3）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕各國積極發展攻擊性無人機，但其成本低廉，除了外購也需自製才划算。菲律賓空軍研發中心（AFRDC）近日公布2款自行研發的無人機，並已具備作戰能力。

軍聞網站「Defence Blog」報導，新公布的2款無人機，分別為固定翼設計的「空中軍用彈藥運載機」（AMOC），以及四軸旋翼FPV「軍用航空彈藥攜帶機」（MAOY）。AMOC可用於偵察，並使用炸彈進行打擊，是菲軍首款可投入戰鬥的固定翼武裝無人機；MAOY則專用於前線部署，可透過第1人稱視角精確投放彈藥，也是菲軍首款可投入戰鬥的旋翼武裝無人機。菲律賓空軍研發中心強調，2款無人機全由菲律賓工程師與技術人員自主研發。

請繼續往下閱讀...

該2款菲國自主研發的無人機，旨在提升菲律賓武裝部隊的作戰靈活性，特別是在反叛亂與邊境安全行動中，可有效增加菲軍打擊敵人手段的多樣性。菲律賓空軍研發中心也表示，該無人機相較於進口無人機更具成本效益，可有效滿足菲軍對無人機的需求。

圖為菲律賓自研的「空中軍用彈藥運載機」（AMOC）。（圖取自X@ReHorizon3）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法