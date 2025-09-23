【影】日前穿越台海的中國「福建號」航艦 完成三型戰機起降驗證

Three types of carrier-based aircraft, including J-15T, J-35 and KJ-600, completed catapult launch and landing training on board the PLANS Fujian for the first time this year, demonstrating the Fujian’s capability of electromagnetic catapult and recovery operations. pic.twitter.com/XATTs1yCtu — ChinaNavy （@China_Navy） September 22, 2025

〔記者陳治程／綜合報導〕中國解放軍近年加速擴張軍事實力，除了火箭軍部署、空軍新一代戰機研發外，另一項備受關注的議題，當屬海軍航艦、航空兵力的拓展；隨著該國海試中的第三艘航艦「福建號」出港並穿越台海南下，各界正高度觀望其海試完後的「下一步」。對此，解放軍海軍22日晚間公布最新影像，宣布該艦已完成3型軍機的起降驗證，朝成軍再向前一步。

中國解放軍海軍的第三艘航艦「福建號」，日前在南海地區完成艦載機起降驗證，圖中可見剛彈射起飛的殲-15T戰機、接續上軌的「殲-35」戰機等皆參與其中。（中國國防部官網）

中國國防部昨日發布新聞稿指出，解放軍海軍現正海試中的第三艘航艦「福建號」（舷號18），日前在海上完成了三型艦載機的「起降訓練」，除第四代戰機殲-15T、第五代戰機殲-35外，還包含本（9）月初首度在大閱兵儀式上登場的自製定翼預警機「空警-600」；中國宣稱，該艦透過上述三型機，完成艦載電磁彈射系統、降落系統的運作測試，成功驗證其全甲板作業能力。

完成福建艦彈射起飛、落艦攔截測試的「殲-35」艦載戰機。（中國海軍官方X帳號）機尾放下攔阻索，準備執行落艦的殲-15T戰機。（中國海軍官方X帳號）

中國國防部指出，「福建號」航艦自去（2024）年5月展開海試以來，皆按計劃進行各項測試，並強調海軍艦載航空兵力加速發展，未來將續建體系化戰力，朝「世界一流海軍」邁進；另一方面，我國國防部新年度「中共軍力報告書」則示警，福建艦現已加速部署期程，配合新型飛機研製、測試，將協同遼寧號、山東號航艦，全面強化遠洋作戰能力。

空警600預警機準備執行彈射起飛驗證。（中國海軍官方X帳號）空警600預警機執行落艦動作的瞬間。（中國海軍官方X帳號）

「福建號」航艦是在本月10日自上海出港，隨後被日方盯上，並在隔日公布東海動態，揭露其正向南航行，並即將穿越台灣海峽，期間還由現代級飛彈驅逐艦、052C型飛彈驅逐艦護航；中國海軍新聞發言人冷國偉大校12日證實此事時宣稱，「福建號」航艦經台海赴南海的規劃，屬於「科研、試驗和訓練任務」一環，在跨區試驗訓練中，並不針對任何特定目標。

