韓媒：戰鬥部隊「砲比人多」南韓恐陷兵力斷崖危機

南韓社會近日浮現對國防力量的擔憂。圖為今年8月美韓軍事演習。（路透資料照）

涂鉅旻／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統李在明日前表示，沒必要因常備兵力規模銳減而擔憂國防力量，並批評部分輿論「沒有外國軍隊就無法自主國防」。此說法一出後，韓媒陸續發表文章剖析，南韓軍隊兵力持續短缺，陷入「兵力斷崖」危機，戰鬥部隊甚至出現「砲比人多」現象。

根據南韓國防部數據，南韓常備軍人數由2020年的65萬驟減至今年的45萬，6年間減少20萬人。南韓國防部預計，受「人口懸崖」影響，2040年兵力可能降至35萬，其中一線士兵人數將從30萬降至不到20萬。南韓《朝鮮日報》 報導，南韓專家擔心，到「35萬常備軍時期」，現有作戰體系將難以維持。

請繼續往下閱讀...

南韓前線部隊兵力短缺問題正在浮現，一名曾在前線機械化步兵師服役的A姓退役士官說：「我所在的中隊，配備了最新的K21步兵戰鬥車，但由於人手不足，進行機動訓練時，不得不向隔壁中隊『借』砲手和駕駛員」，甚至放棄步兵分隊演練。

另一名曾在京畿道服役的B姓退役士官則表示，「K9自走砲比士兵還多的玩笑話，如今已成現實。」透露砲兵部隊常因人員不足，而被迫四處調配兵力。

兵力不足也導致南韓部隊結構「縮水」。自2006年以來，陸軍師級以上部隊已由59個減至42個，共有17個部隊遭解編或整併。預計今年11月，總部位於京畿道東豆川、負責漣川地區的第28步兵師也將被解編。

儘管南韓軍方表示，將透過「科學化警戒系統」，即無人監視系統來應對這一問題。但第一線官兵反映「相關設備誤報頻傳，反而增加了出勤次數。」

與此同時，初階軍官「離營潮」也日益嚴重，導致軍官與士官的行政負擔大增。今年（2025年）6月，在位於大邱與慶北地區的某陸軍部隊，一名士官竟把新兵的K2步槍，遺留在租來的汽車中，3天後才被民眾發現並交還部隊，這起事件也被視為基層幹部工作量過重所致。

一名尉級軍官直言，「少尉和下士的薪水與上等兵差不多，但工作和責任越來越重，士氣自然低落，最終選擇離開軍隊。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法