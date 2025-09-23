美軍第六代戰機F-47原型機開工 拚2028年首飛稱霸天空

美國空軍公布第六代戰機F-47的官方概念圖。此款戰機已由波音公司投入建造，預計2028年首飛，成為美軍確保未來空優的核心戰力。 （圖：美國空軍）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據軍聞網站《Defense News》報導，美國空軍參謀長阿爾文上將（Gen. David Allvin ）23日在「美國空軍協會航空、太空與網路年會」上宣布，美國首架第六代戰機F-47的原型機已由波音公司（Boeing）投入建造，預計將在2028年進行首次飛行。

F-47戰機是美軍「次世代空優」（ NGAD）計畫的最終產物，其目標是取代現役最強大的F-22猛禽戰機（F-22 Raptor）。儘管關於這款戰機的絕大多數細節仍屬高度機密，但已知它將擁有最先進的匿蹤能力、武器系統與發動機，並將與被稱為「無人僚機」的「聯合作戰無人戰鬥機」（CCA）。

阿爾文曾於今年5月在網路上發布圖表透露，F-47的作戰半徑將超過1000海里（約1852公里），飛行速度可達2馬赫以上（時速超過2400公里）。美國空軍計畫採購至少185架F-47，其機隊規模將與現有的F-22猛禽機隊相當或者更多。

阿爾文在演說中強調，美軍若想在未來的戰爭中取勝，就必須在空中擁有壓倒性的主宰力量，而F-47正是提供這種能力的關鍵。「光是能打出刺拳（stick the jab）還不夠」，阿爾文引用拳擊術語比喻，「你必須讓你的對手知道，你有能力把他擊倒在拳擊台上（put them on the canvas）。」

他表示，新型戰機自從3月份宣布由波音獲選以來，團隊已迅速展開製造工作，「我們準備好要快速前進，我們必須快速前進」。

阿爾文在主題演講中，也對投入F-47計畫的波音團隊大加讚揚，並播放了一段影片。影片中，位於密蘇里州聖路易斯的波音戰機生產設施內，員工們在得知美國總統川普，即將宣布由他們建造F-47的當天早晨，爆發出熱烈的歡呼聲。

阿爾文感性地說：「那些人不只是來上班的，他們是致力於為這個國家做一些偉大的事情...他們想要為未來打造絕對的優勢。」

