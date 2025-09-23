234旅義務役男打靶重傷未脫險 參與「快速反應射擊」訓練時出意外

參與快速反應射擊訓練的國軍官兵。圖片與新聞所涉當事人無關。（資料照，國軍提供）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍234旅一名18歲的邵姓義務役男，昨日在成功嶺參與T91步槍實彈射擊訓練時，因「不明原因」擊發槍枝，致使左臉嚴重受創，經過徹夜急救、手術後，迄今尚未脫險。據了解，這名役男是在實施「快速反應射擊」訓練時發生意外，但對於事發確切原因，軍方人士皆稱尚在調查中，無法多作評論。

「快速反應射擊」是國軍近年因應「實戰化」訓練需求，全軍推動的新型實彈射擊訓練模式，有別於以往多採臥姿定點射擊的模式，參與「快速反應射擊」訓練的官兵，不僅要跑動，變換三種射擊姿勢，還要在掩體之中出槍瞄準、射擊，具有一定的挑戰性。

根據國軍規範，參與「快速反應射擊」的官兵，須從距離靶區125公尺處向前跑動，繞過掩體後至50到75公尺的射擊線停止，先採取臥姿射擊不同的標靶，再以跪姿、立姿射擊，最終目標是在105秒內發射36發子彈，不僅要達到一定的命中率，中間還會遭遇更換彈匣、排除假子彈「卡彈」的情境。

參與快速反應射擊的官兵，一共會使用3個彈匣，每個彈匣至多裝填12發子彈，更換彈匣的時機為變換姿勢之前。國軍律定，官兵在換彈匣時，得關上槍枝保險，避免誤觸擊發等意外發生。

這起意外發生後，外界眾說紛紜，甚至一度有槍枝「膛炸」之說，但軍方已否認，並暫定調為「不明原因擊發」導致。據了解，邵姓義務役男確實是在參與快速反應射擊時發生意外，但對於事件確切原因，軍方人士皆不願多談，稱還在調查釐清當中。

