軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

抗衡中國威脅 諾格首度對外銷售美國製軍規晶片

2025/09/23 12:28

一名工作人員在諾斯洛普·格魯曼（Northrop Grumman）的微電子晶圓廠內，小心翼翼地處理精密的微電子元件。（圖：Northrop Grumman）一名工作人員在諾斯洛普·格魯曼（Northrop Grumman）的微電子晶圓廠內，小心翼翼地處理精密的微電子元件。（圖：Northrop Grumman）
涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕國防新聞網站《Breaking Defense》報導，美國航太國防巨頭諾斯洛普．格魯曼（Northrop Grumman）已開始向其他「航太與國防企業」，銷售數十種微電子元件。這些過去僅供諾格內部軍事計畫使用的零組件，全數於美國本土、經政府認證的設施內生產。

此一轉變是五角大廈多年來，致力於降低美國國防工業對亞洲供應商依賴的策略之一，尤其是在面對中國日益升高的威脅下。為此，美國國防部持續支持經官方認證、能抵禦供應鏈威脅的「可信賴晶圓廠」（trusted foundries）。這類針對國防需求的微電子產業，同時也獲得《晶片法案》（CHIPS Act）的部分資金支持，該法案旨在重振數十年來，多已外移的美國高科技製造業。

諾格此次開放的3處設施各具專業，位於馬里蘭州林錫肯的先進技術實驗室，與加州雷東多海灘的太空公園晶圓廠，均是獲美國政府認證的半導體晶圓廠；佛羅里達州阿波普卡的微線路廠則專注於「先進封裝」（advanced packaging）。

在微電子領域，「封裝」並非指用氣泡紙包裝，而是一道高難度的技術工序，目標是將不同功能的微小晶片精密整合，使其如單一「電子封裝」般協力運作。

除了量產標準化元件外，諾格公司表示，其設施還能與客戶合作，進行客製化電路設計、測試與製造。此舉意味著合作夥伴將取得過去無法接觸的設計與開發管道。

身兼諾格微電子中心副總裁並負責督導這三座設施的波伊爾（Vern Boyle）在一份聲明中表示：「透過向合作夥伴開放我們的國防級製造設施，諾斯洛普．格魯曼正協助擴展並強化美國半導體產業及其供應鏈的韌性。」他指出，公司正為合作夥伴提供前所未有的管道，以設計和開發國產晶片，並能直接向諾格採購。

