中科院聯手諾格引進IBCS技術 林超倫：整合空防指管增防衛韌性

諾斯洛普．格魯曼的「整合防空戰鬥指揮系統」（IBCS），能串連陸、海、空全域的作戰儎台，在威脅來襲時運用系統系統決策，選定適合的節點進行接戰，大幅提升作戰效率及效益。（擷自諾斯洛普．格魯曼影片）

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕中國持續對我軍事威脅，除海軍艦隊、兩棲登陸船團，空中的短程彈道飛彈、戰機及無人機也給予我空防極大壓力。對此，我國除續研雄風、天弓系列飛彈，也外購愛國者系統強化戰備能量；日前，中科院更聯手美商諾格共研整合指管系統，邁向防空體系大一統。國防院學者林超倫表示，儘管這項合作技術、成本門檻高，但指管一體化效益，有望讓國土防衛更加韌性。

（原文「美對臺防空飛彈整合系統輸出研析」為國防院網路安全與決策推演研究所委任副研究員林超倫撰述，本報獲國防院授權全文刊載）

儘管迄今尚未聽聞美國政府透過「軍售」（Foreign Military Sale, FMS）管道，同意向臺灣出售完整的「整合式防空與飛彈防禦作戰指揮系統」（Integrated Air and Missile Defense Battle Command System, IBCS，後簡稱IBCS），然而臺美雙方已就此案取得進展。我國國家中山科學研究院於9月18日與美國系統開發商諾格公司（Northrop Grumman）簽署合作備忘錄，顯示臺灣正透過合作模式，優先獲取系統整合的關鍵技術與經驗，展現臺灣強化空防的意志。本文旨在分析IBCS的能力與限制、優劣勢、攔截率及其對臺灣的戰略意義。

中科院18日與美商諾斯洛普．格魯曼（NG）簽署合作備忘錄，未來將運用IBCS關鍵技術，共同研發整合防空指管系統，提升我國防衛韌性。（諾斯洛普．格魯曼官網）

能力與限制

一、能力

IBCS是一套革命性的指揮管制系統，其作戰哲學與美國海軍的「協同作戰能力」（Cooperative Engagement Capabilities, CEC）概念相通，核心是實現「任何感測器、最佳射擊單元」（Any Sensor, Best Shooter）的目標。其運作原理可分為三步驟：

（一）打破連結（Decoupling）：系統解除特定雷達（感測器）與特定飛彈（射擊單元）之間的硬性連結。

（二）透過資訊融合建立「共同作戰圖像」（Common Operational Picture, COP）：這是IBCS指揮管制的基礎。系統會將網路中所有友軍感測器（無論是陸上、海上或空中儎臺）所偵測到的目標資訊，透過先進的融合演算法，即時整合成一個單一、精準、無衝突的「共同作戰圖像」。在此圖像中，一個敵方目標不會因被多個雷達偵測而出現重複或矛盾的現象，而會被精確識別為單一目標，作為後續決策的依據。

（三）分散式指揮與管制（Decentralized Command and Control）：在高品質的共同作戰圖像基礎上，IBCS改變了傳統由上至下的指揮管制模式。系統演算法會即時計算出最適當、命中率最高的武器來執行攔截任務，並將射擊指令直接下達給最適切的作戰單位。這種「分散式的指揮與管制」大幅縮短了反應時間，並賦予各單位更大的接戰彈性。

諾格今（2025）年初聯手南韓空軍、駐韓美軍，在南韓烏山空軍基地等地舉辦「整合戰場」（BattleOne）活動期間，就展示了IBCS系統。（諾斯洛普．格魯曼提供）

要實現此能力，需要一整套軟硬體與新的作戰機制來配套，包含作為「大腦」與決策節點的接戰作業中心（Engagement Operational Center, EOC）、作為「神經網路」的「整合式射控網路」（Integrated Fire Control Network, IFCN）以及作為「翻譯機」的各類介面。同時，國軍也必須發展新的作戰準則與整合訓練。

二、系統限制

儘管IBCS能力強大，但其設計也帶來了內在的限制與挑戰：

（一）高度依賴通訊網路：作為系統核心的「整合式射控網路」是其最大優勢，同時也是最脆弱的關鍵。一旦此網路遭到強力的電子干擾、網路攻擊或實體摧毀，整個系統的協同作戰能力將被大幅削弱。

（二）系統整合的複雜性：要將不同世代、不同國家的武器系統（如臺灣的天弓飛彈）整合進IBCS，需要開發專屬的介面，這在技術、時間與資金上都是巨大的挑戰。

（三）成本高昂：除了初期的採購成本，這類高度軟體化的先進系統，其全壽期的升級、維護與人員訓練成本也不容忽視。

優劣勢分析

一、優勢

（一）提升防禦韌性：徹底消除傳統防空系統「單點故障」的致命缺陷。即使單一雷達被毀，系統仍可依靠網路中其他感測器持續作戰。

（二）優化武器效益：透過融合多來源資訊，產出更精準的目標定位，顯著提升攔截飛彈的「擊殺機率」（Pk），並能自動選擇最具效益的武器接戰，避免浪費高價彈藥。

（三）擴大防禦範圍：任何一個感測器發現的威脅，都能由網路中地理位置最佳的武器進行攔截，實質上擴大了單一部隊的防守範圍。

（四）有效反制飽和攻擊：經美軍實測，IBCS能同時應對來自不同方向的多個目標，大幅提升了應對複雜飽和攻擊的能力。

二、劣勢

（一）通訊網路為關鍵弱點：系統的成敗完全繫於其通訊網路的穩定性與抗干擾能力，使其成為敵方電子戰與網路攻擊的首要目標。

（二）整合難度與風險：將既有國產武器整合進來的過程曠日廢時，且存在不確定性，若整合不完備將影響作戰效益。

（三）易受電磁脈衝攻擊：高度電子化的指揮節點與通訊設備，在面對電磁脈衝武器時的生存能力是一大考驗。

攔截成功率的評估

本研究尚未發現有了IBCS後，將攔截率從X%提升至Y%的公開量化數據，但可以確定IBCS能帶來質變的提升。重點價值在於許多傳統系統會因雷達受干擾或攻擊導致盲目，而使攔截率趨近於零，但IBCS仍能依靠網路中其他節點維持極高的作戰效能，更能透過提升目標數據品質來提高飛彈的「擊殺率」，以消除單點故障方式來確保整個防禦體系的「韌性」（Resilience），從而強化了整體防空任務的成功率。

波蘭武裝部隊的愛國者防空飛彈連，本月16日首度以IBCS系統實射愛國者二型GEM-T飛彈，創下該系統在美國境外實測新紀錄。（波蘭國防部官網）

對臺灣的戰略意義

引進IBCS對臺灣具有重大的戰略意義。它能將臺灣現有美製的愛國者飛彈、自製的天弓飛彈及各式雷達資產，整合成一個反應更迅速、打擊範圍更廣、攔截效率更高的「一體化防空系統」（Integrated Air Defense System, IADS）。在面對日益嚴峻的飽和攻擊威脅時，IBCS能有效優化防衛資源配置，大幅提升臺灣整體防空韌性。

雖然美國政府的正式軍售許可尚未公布，但臺灣已透過與原廠的先期技術合作，邁出了引進此先進能力的關鍵第一步。此舉顯示臺灣正積極跳脫傳統的武器採購思維，轉而建構一個更現代化、更具生存能力的整合防空體系，以應對未來的安全挑戰。

