波蘭「雷霆」MANPADS再下一城！瑞典簽約強化不對稱戰力

圖為波蘭製「雷霆」（Piorun）單兵攜行防空飛彈系統的實彈射擊畫面。（圖：波蘭國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍事網站《Defence Blog》報導，瑞典國防裝備管理局（FMV）已證實簽署合約，將向波蘭採購「雷霆」（Piorun）單兵攜行防空飛彈系統（MANPADS），以強化其陸軍的短程防空能力。這項決定凸顯在歐洲安全情勢轉變下，各國對於這類具備高機動性與實戰驗證的防禦性武器需求日益增長。

「雷霆」是波蘭國防集團PGZ旗下子公司Mesko的產品，其波蘭語意為「霹靂」，是原「雷霆」（Grom）系統的升級版。此系統可由單兵肩射，全重僅18.5公斤，設計用於接戰高度10至4000公尺，最遠距離達6500公尺的低空飛機、直升機與無人機。由於在俄烏戰爭中，烏克蘭軍隊使用此型飛彈屢創戰果，使其「實戰驗證」的可靠性備受國際關注。

這份於今年7月敲定的合約，總價值約30億瑞典克朗，相當於2.7億歐元（約新台幣95.8億元）。首批系統預計將於2026年第一季開始交付，並在2027年底前完成全數交貨。然而，報導指出，瑞典方面並未透露此次採購的確切飛彈數量，這項正式合約是在雙方於今年3月簽署採購意向書後達成。

瑞典並非唯一青睞此款波蘭武器的國家。根據軍事媒體《Hartpunkt》的資訊，波羅的海三國（愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛）皆已採購「雷霆」系統。此外，挪威已於2023年底接收首批貨物，美國也購入少量用於測試評估，而喬治亞則在今年稍早成為該系統的用戶之一。瑞典官方在聲明中表示，此次採購是為整合現代化裝備以因應安全挑戰，進而強化整體國防的努力之一。

