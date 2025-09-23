【影】獵殺海鷗！烏軍無人機搗克里米亞 首次摧毀俄Be-12水上飛機

烏克蘭無人機的第一人稱視角，鎖定了俄軍Be-12「海鷗」反潛機，並創下史上首次摧毀該機型的紀錄。（擷取自影片）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭國防部情報總局（GUR）22日公布，其特種部隊「幻影」（Phantoms）於9月21日，在遭俄羅斯佔領的克里米亞半島，以攻擊型無人機成功摧毀了兩架俄軍的Be-12水陸兩棲飛機及一架Mi-8直升機。根據軍事新聞網站《Defence Blog》報導，這項行動創下了史上首次有Be-12戰機在作戰中被摧毀的紀錄。

遭烏軍摧毀的同型俄軍Be-12「海鷗」水陸兩棲飛機。這款冷戰時期的反潛機，因其獨特的船型機身而能在水面起降。（圖取自Telegram）

GUR在聲明中表示：「在暫時被佔領的克里米亞領土上，國防情報局特種部隊『幻影』的專家們，獵殺了兩架俄軍的Be-12『海鷗』（Chaika）反潛機。」聲明更強調：「這是史上首次摧毀Be-12戰機。」Be-12是前蘇聯於1950年代開發的冷戰時期水陸兩棲巡邏機，北約代號為「郵件」（Mail），主要用於長時間的海上巡邏與搜救任務。

儘管Be-12早已過時，但近幾個月來，俄羅斯已將其為數不多的Be-12機隊，重新部署用於反制烏克蘭日益頻繁使用的自殺無人艇，以保衛屢遭重創的黑海艦隊。報導分析指出，Be-12的雷達能力雖然老舊，但已被證明對於探測像無人水面載具（USV）這樣的小型、低輪廓目標相當有用。因此，摧毀這些老舊飛機，實質上是打擊了俄軍防禦烏克蘭海上無人載具的關鍵偵察能力。

不對稱戰術奏效 烏軍持續削弱俄軍戰力

除了兩架Be-12之外，烏克蘭的無人機還擊中了俄軍一架較為現代化的Mi-8AMTSh-VN運輸與攻擊直升機。烏克蘭情報部門強調，這次在地面發動的襲擊，不僅再次凸顯了俄羅斯航空部隊在克里米亞的脆弱性，也展現了烏克蘭無人機作戰的靈活性，持續削弱俄軍在佔領區執行巡邏與支援任務的能力。

