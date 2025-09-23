烏克蘭戰場「魔改」武器大成功 英軍火商將ASRAAM飛彈變防空系統

為已在烏克蘭軍中服役的英製AIM-132 ASRAAM防空系統。此系統將原用於戰機的空對空飛彈，改裝為地面發射，為烏克蘭提供了一款高效、靈活的野戰防空利器，以反制俄軍的無人機與巡弋飛彈威脅。（圖翻攝自影片）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭戰場上的應急發明，正啟發西方軍火工業，發展出全新的不對稱作戰利器。根據烏克蘭軍事媒體《Defense Express》報導，英國最初為援助烏克蘭，而臨時將空對空飛彈改裝於卡車上的「魔改」防空系統，因戰功彪炳，已被歐洲軍火巨頭MBDA，正式發展為一個完整的防空武器家族。

圖為英國為援助烏克蘭，而將ASRAAM飛彈整合於車載平台的「渡鴉」（RAVEN）防空系統。（圖：烏克蘭國防部）

早在2023年8月，外界首度發現，英國提供了一批AIM-132「先進短程空對空飛彈」（ASRAAM），並將其整合在臨時的地面發射架上，以援助烏克蘭應對俄軍的空襲。這套被命名為「渡鴉」（RAVEN）的野戰系統，迄今已交付至少8套，成功擊落了超過400個空中目標，有效率高達70%，證明了此一概念的可行性。

請繼續往下閱讀...

圖為英國已服役50年、甫於2022年退役的「長劍」（Rapier）防空飛彈系統。受烏克蘭戰場經驗啟發，歐洲軍火商MBDA正計畫讓這款老舊裝備「復活」，使其能發射先進的ASRAAM飛彈。（圖：開源來源）

受此成功經驗啟發，MBDA公司近期展示了將ASRAAM飛彈與各式平台整合的「全系列產品」。其中最令人驚訝的是，該公司竟讓英國在2022年才剛除役、已服役長達50年的「長劍」（Rapier）防空飛彈發射器「復活」，在稍作修改後，便能發射這款先進的現代化飛彈。此舉不僅是「點石成金」的典範，更為各國庫存中的老舊裝備，提供了極具成本效益的升級方案。

MBDA展示的方案，還包括將ASRAAM飛彈，安裝在「豺狼犬」（Wolfhound）輪式裝甲車、履帶式的「阿賈克斯」（Ajax）步兵戰車、乃至於愛沙尼亞開發的THeMIS無人地面載具上。此一「一彈多用」的標準化概念，不僅能大幅簡化後勤，更展現了在現代戰爭中，如何以更靈活、更具成本效益的方式，快速形成有效戰力。

Notice how this MBDA image for ASRAAM Surface Launch shows a RAPIER launcher repurposed for ASRAAM.



That would be one SPLENDID way to re-use the old launchers, assuming they are still somewhere.



RAVEN but with 4 missiles ready to fire, and in container form, also feature. pic.twitter.com/wYmPED5e2L — Gabriele Molinelli （@Gabriel64869839） September 13, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法