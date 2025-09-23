鍾樹明丶呂坤修上將陪同慰勉官兵 李棟樑無畏風雨到五指山勞軍

軍友社榮譽理事長李棟樑切關心五指山公墓管理組官兵，今天前往慰勞並致贈慰問金。（圖：青年日報丶軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕受第18號樺加沙颱風及其外圍環流影響，雙北地區今天風大雨大，位在五指山上的國軍示範公墓，更受雨霧影響，能見度不佳，為感謝示範公墓管理組官兵長年守護忠烈英靈與服務遺族眷屬的辛勞付出，國防部副部長鍾樹明上將丶陸軍司令呂坤修上將等人，今天陪同軍友社榮譽理事長李棟樑共同前慰勉，預祝佳節平安愉快。

由於端節將屆，鍾樹明上將代表國防部長顧立雄致贈秋節禮盒，感謝官兵全年堅守崗位、盡忠職守的辛勞。

李棟樑一行今天先是前往忠靈殿向國軍忠烈將士之靈位上香、鞠躬，表達對先烈先賢犧牲奉獻的崇高敬意，隨後至故參謀總長沈一鳴一級上將牌位前獻花致意，緬懷其畢生為國奉獻的情操，並祈願庇佑全體國軍官兵堅守崗位、持續精進。

李棟樑每到三節前夕，都會前往五指山國軍示範公墓慰勉管理組及週邊軍事據點官兵的辛勞，並請來總鋪師在公墓管理組大樓辦桌慰勞，儘管今天五指山上風雨交加丶能見度也不佳，但李棟樑一行仍風雨無阻到場慰勞。

慰問過程中，李棟樑也親切與官兵話家常，關心勤務與生活情形，肯定他們堅守崗位的付出，並祝福大家佳節闔家平安。

國防部副部長鍾樹明上將代表顧部長致贈單位慰問品。（圖：青年日報丶軍聞社提供）

