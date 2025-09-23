限制級
北約本月2度援引第4條款會議 告誡俄國「動用一切必要手段防衛」
盟國領空接連遭侵犯後，北約警告俄羅斯會採取一切必要措施自我防衛。（路透）
〔編譯林家宇／綜合報導〕北大西洋公約組織（NATO）愛沙尼亞領空19日遭3架俄國米格-31戰鬥機侵犯，引發北約和歐盟強烈譴責。北約23日警告俄羅斯，面對莫斯科日漸加劇的不負責任行為模式，會動用「一切軍事、非軍事必要手段捍衛自身」。
北大西洋理事會（NAC）聲明表示，近期侵犯波蘭、羅馬尼亞和愛沙尼亞領空使得情勢升高，造成誤判風險且危害生命，俄羅斯得為上述行為負起全部責任且立即停止相同行徑。
NAC告誡俄羅斯「不應懷疑北約及其盟友會依據國際法運用一切必要軍事、非軍事手段捍衛自身，嚇阻來自所有面向的所有威脅」、「我們會持續以自身選擇的方式、時間和範圍予以回應。」
NAC在23日的會議是出於愛沙尼亞援引北約第四條款，在重大安全事件發生時得以召集盟國諮詢、協商而召開。也是北約76年歷史以來第9次，繼波蘭後本月第2次動用第四條款。
據歐洲官員推測，莫斯科接連侵犯歐洲領空目的之一，是要分散對烏克蘭軍事援助及和平進程的注意力。北約聲明強調，盟國對烏克蘭長久支持的承諾，不會受俄羅斯所做出的不負責任行徑所嚇阻。
