搶灘規模堪比二戰諾曼地 美智庫學者：入侵台灣大不易

〔編譯魏國金／台北報導〕智庫「太平洋論壇」（Pacific Forum）資深顧問格羅塞曼（Brad Glosserman）23日投書日本時報指出，儘管中國侵略台灣迫在眉睫的警告不斷，但台灣海岸線極不適合兩棲作戰，需要相當於二戰時盟軍執行諾曼地登陸的軍事規模才得以達成，若加上台灣人民自我捍衛的決心，台灣將不若人們想像的那般容易被侵略。

格羅塞曼指出，華府智庫「史汀生中心」（Stimson Center）軍事專家一份最新研究，將軍事障礙作為中國侵台的核心問題。

該研究作者強調了台灣局勢「固有的複雜性」，而這很大程度源於該島的地勢特徵。中央山脈覆蓋台灣近60%面積，亞洲沒有其他地方有如此接近海岸的高山。台灣的海岸線極不適合兩棲作戰。一項研究確定台灣有14個潛在登陸海灘，這些據點將為史上規模最大、最複雜的軍事行動之一提供登陸地帶，而該規模堪比二戰時盟軍登陸諾曼地的艦隊。

該文說，搶灘成功本身就是一項成就，然而共軍隨即面臨的是沒有可供部隊集結的腹地，因為登陸區後方的多數土地若不是使坦克與重型運輸車輛窒礙難行的農田，就是城市，而這將導致城市戰夢魘。

如果台灣人做好運用險惡地形的準備，這樣的地勢就格外有意義。史汀生的專家強調，「中國軍事規劃者相信，台灣人將建立強大的島嶼防衛體系」。

格羅塞曼指出，史汀生的報告認為有4個中國不太可能侵台的理由：升高成核戰的風險、對中國領導層造成國內政治負面後果、經濟衝擊，以及作戰的難度。但報告作者坦承，入侵的軍事難度雖然有力，卻是當中最薄弱的1點，「因為如果領導人願意承受人力與資源的損失，軍事挑戰最終將被克服」。

史汀生專家強調，中國十分關注台灣人自我捍衛的決心，但這決心可能動搖。多數評估認為，在美國實質介入前，台灣必須堅持至少兩週。

檀香山東西中心的中國問題專家羅伊（Denny Roy）警告，台灣已經沒有不全力以赴的空間了。儘管如此，他樂觀認為中國國家主席習近平不會發動侵略。他解釋說，習近平憑藉著政治生涯的謹慎與冷酷而登上中共層峰，並非透過豪賭，「沒有令人信服的理由，預期他會倉促的就台灣問題進行軍事對決」。

