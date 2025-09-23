自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

挪威領空也受害！ 控莫斯科今年3度侵擾

2025/09/23 22:20

挪威政府指控俄羅斯今年已三度侵犯空域。（路透）挪威政府指控俄羅斯今年已三度侵犯空域。（路透）

〔編譯林家宇／綜合報導〕俄羅斯本月接連侵犯波蘭、羅馬尼亞和愛沙尼亞空域，引發歐洲憤怒。如今挪威也出面指控，莫斯科今年已3度侵犯到該國領空。儘管無法斷定為蓄意或航行失誤，仍是令人不可接受的行為。

挪威政府23日指出，3起空域侵犯事件中，分別為4月25日一架蘇-24戰鬥機飛入東北部瓦爾德水域飛行4分鐘；7月24日一架L410運輸機飛越與俄羅斯接壤的芬馬克郡無人居住區3分鐘；8月18日一架蘇-33戰鬥機飛行瓦爾德水域1分鐘。

挪威首相斯托爾（Jonas Gahr Store）表示，「我們無法斷定是否為蓄意或是出於航行錯誤」、「無論理由為何，這都是令人不可接受之事，我們也向俄羅斯當局表明立場」。

北大西洋公約組織（NATO）政治決策機構北大西洋理事會（NAC）23日警告俄羅斯，面對俄羅斯近期對成員國領空的侵犯行徑，會動用一切軍事、非軍事必要手段進行防衛。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中