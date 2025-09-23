挪威領空也受害！ 控莫斯科今年3度侵擾

挪威政府指控俄羅斯今年已三度侵犯空域。（路透）

〔編譯林家宇／綜合報導〕俄羅斯本月接連侵犯波蘭、羅馬尼亞和愛沙尼亞空域，引發歐洲憤怒。如今挪威也出面指控，莫斯科今年已3度侵犯到該國領空。儘管無法斷定為蓄意或航行失誤，仍是令人不可接受的行為。

挪威政府23日指出，3起空域侵犯事件中，分別為4月25日一架蘇-24戰鬥機飛入東北部瓦爾德水域飛行4分鐘；7月24日一架L410運輸機飛越與俄羅斯接壤的芬馬克郡無人居住區3分鐘；8月18日一架蘇-33戰鬥機飛行瓦爾德水域1分鐘。

挪威首相斯托爾（Jonas Gahr Store）表示，「我們無法斷定是否為蓄意或是出於航行錯誤」、「無論理由為何，這都是令人不可接受之事，我們也向俄羅斯當局表明立場」。

北大西洋公約組織（NATO）政治決策機構北大西洋理事會（NAC）23日警告俄羅斯，面對俄羅斯近期對成員國領空的侵犯行徑，會動用一切軍事、非軍事必要手段進行防衛。

