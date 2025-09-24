與澤倫斯基會晤 川普改口：烏克蘭有能力收復全部失土

美國總統川普（右）13日在紐約聯合國總部，與烏克蘭總統澤倫斯基（左）會晤。（法新社）

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普23日在社群媒體發文指出，在充分了解烏克蘭和俄羅斯的軍事與經濟情勢，並見識到這場戰爭給俄羅斯帶來的經濟困境後，「我認為在歐盟的支持下，烏克蘭有能力奪回整個原有國土並贏得勝利。」美聯社指出，此一立場與他此前呼籲基輔做出讓步以結束戰爭的說法，顯然出現明顯轉變。

川普在紐約聯合國總部與烏克蘭總統澤倫斯基會晤後，在自家社群平台「真實社群」指出，只要有時間、耐心，以及歐洲，尤其是北大西洋公約組織（NATO）的財政支持，「恢復這場戰爭爆發前的邊界是很有可能的。為什麼不呢？俄羅斯已經打了3年半漫無目標的戰爭，按理說，1個具備真正軍事實力的國家，應該不到1週就能結束。」

川普說，他不是要貶低俄國，「事實上，這更讓他們看起來像『紙老虎』（a paper tiger）。」當莫斯科以及俄羅斯各大城市、城鎮與區域的民眾發現戰爭的真相，加油站前排起長長的隊伍，幾乎買不到汽油，以及戰時經濟中發生的各種情況，發現大部分資金都花在對烏作戰上，而烏克蘭士氣高昂，而且愈來愈有戰力，完全有可能收復本國領土，甚至不排除取得更大成果！」

川普還說，（俄羅斯總統）普廷與俄羅斯面臨嚴重的經濟困境，「現在正是烏克蘭採取行動的時機」，「無論如何，我祝願兩國安好。我們將繼續對北約提供武器，由北約自行決定如何運用。祝大家好運！」

