賴總統點將》「陸軍阿湯哥」升中將主任 樓偉傑還是「文宣鬼才」

樓偉傑在擔任國防部文宣心戰處長期間，曾接受本報《官我什麼事》節目專訪。注意其胸前的傘徽，這可是樓偉傑在50歲時，自願拔掉少將軍階與官兵共同受訓，通過5次跳傘得來的榮譽。（資料照，記者黃筠軒攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕因應國防部政戰局長陳育琳中將丶海軍司令部政戰主任劉慶斌中將在月底退伍，國軍政戰將領進行相當大幅度的調整，其中，有著「陸軍阿湯哥」之稱的樓偉傑升任陸軍司令部政戰主任，並晉任為陸軍中將，樓偉傑點子多丶又有超強的行動執行力，軍中還稱其為「文宣鬼才」。

賴清德總統今天將主持「114年10月份將官晉任授階典禮」，計有樓偉傑丶新任海軍司令部政戰主任林傳盛等兩人晉任中將，新任國防部軍事新聞處長喬福駿等人晉任為少將。

樓偉傑外型帥氣，許多時候的表情角度及神韻，都與好萊塢巨星湯姆克魯斯神似，不只是陸軍內部稱其為「陸軍阿湯哥」，重點是連他自己都認為很像。樓偉傑在擔任陸軍航空特戰指揮部政戰主任並且晉任少將之後，因為這個部隊就是陸航直升機部隊與特戰指揮部的結合體，而特戰指揮部官兵幾乎是人人都通過基本傘訓，樓偉傑當時年紀為50歲，自願拔掉少將軍階與官兵一同參與傘訓。

要能通過傘訓丶掛上傘徽的人員，必先通過5次基本跳傘及地面訓練科目。當他通過嚴格訓練丶進行第5次傘訓，從高空的運輸機艙門往下跳的那一刻，樓偉傑開口喊出：「我是陸軍湯姆克魯斯」，隨即往下一躍，順利的降落地面，當天為樓偉傑掛上傘徽的神祕嘉賓，就是樓偉傑的妻子，其他掛上傘徽的受訓官兵也都由家屬為其掛徽。

樓偉傑慧詰多才，不僅是身先士卒帶隊執行任務，還無時無刻有各樣的怪奇點子，為國軍文宣心戰業務注入活力，在歷次國軍與乖乖合作的系列產品都備受好評，他曾兩度出任政戰局文宣心戰處長職務，將舉辦多年的國軍寒暑假各個戰鬥營隊展現年輕人的活力，以及與職棒球隊合辦的國軍日活動丶邀請軍方將領開球丶拍攝主題形象月曆等，都讓國軍更加貼近年輕世代。（資料照，記者涂鉅旻攝）

樓偉傑曾任陸軍航特部政戰主任丶政戰局文宣心戰處長丶陸軍八軍團政戰主任，接著又因任務需要二度擔任政戰局文宣心戰處長職務，今年四月甫調任為陸軍政戰副主任一職，由於原本應在明年二月屆齡退伍的政戰局長陳育琳中將，提前在今年十月就辦理退伍，連帶讓政戰將領調動的作業提前調整，現任陸軍政戰主任史順文中將升任政戰局長，並由「陸軍阿湯哥」升任陸軍司令部政戰主任，並晉任為陸軍中將，可說是實至名歸。

樓偉傑進行傘訓跳傘，從高空的運輸機艙門往下跳的那一刻，樓偉傑開口喊出：「我是陸軍湯姆克魯斯」。（資料照，記者田裕華攝）

