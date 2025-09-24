核彈級髮夾彎！川普改口「烏克蘭能全勝」 澤倫斯基也驚呆

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基，於當地時間23日在紐約聯合國大會期間舉行會晤。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕在與烏克蘭總統澤倫斯基會面後，美國總統川普對俄烏戰爭的立場出現驚人的180度大轉變，一改先前暗示基輔應放棄領土的態度，公開宣稱烏克蘭有能力贏回所有失土。對於這項轉變，澤倫斯基坦言感到「驚訝」，但視之為一個「正面訊號」。

川普是在23日於紐約參加完聯合國大會後，透過其自創的社群平台「Truth Social」發布此一重大立場轉變。

斷言俄為「紙老虎」 川普：烏克蘭反攻時刻已到

根據英國廣播公司（BBC）報導，川普在貼文中明確指出，由於俄羅斯經濟面臨巨大壓力，在歐洲與北大西洋公約組織（NATO）的支持下，烏克蘭可以收復「這場戰爭開始時的原始邊界」。他解釋，自己的立場是在「完全掌握烏克蘭與俄羅斯的軍事和經濟情勢」後才有所改變。

川普斷言：「普廷與俄羅斯正陷入巨大的經濟麻煩，現在正是烏克蘭採取行動的時刻。」他更將俄羅斯形容為一隻「紙老虎」。此番言論與他過去的立場形成強烈對比，先前他不僅曾直言烏克蘭「手上沒有好牌」，更傳出有意施壓基輔放棄東部的頓內茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Luhansk）地區以換取和平。

澤倫斯基審慎樂觀 暗示普廷謊言是轉捩點

澤倫斯基在接受福斯新聞（Fox News）專訪時表示，川普的貼文令他驚訝，但他將其視為美國「將與我們同在，直到戰爭結束」的正面訊號。他更暗示，川普立場轉變的背後，可能與俄羅斯總統普廷的誠信有關。

澤倫斯基說：「我認為，普廷曾多次對川普總統說謊的事實，也讓我們（指他與川普）之間的關係產生了變化。」他表示，理解美國願意在戰後向烏克蘭提供安全保證，但坦言目前尚未有武器、防空系統等援助的具體細節。

儘管獲得了美國總統更強硬的口頭支持，澤倫斯基仍在專訪中重申，他的國家正處於「非常艱困的境地」。根據戰場地圖繪製組織「DeepState」的數據，自今年五月以來，俄羅斯軍隊每月仍持續攻佔約440至557平方公里的土地。烏克蘭前線指揮官們也不斷強調，他們在人力與火力上，仍持續面臨被俄軍壓制的嚴峻現實。

