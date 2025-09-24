賴總統點將》表現穩健、靈活做事獲肯定 喬福駿真除少將新聞處長

國防部軍事新聞處代理處長喬福駿今日晉升少將。（資料照，記者廖振輝攝）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕賴總統今日主持將官晉任典禮，其中，代理國防部軍事新聞處長的喬福駿正式真除，並晉升少將。政戰學校87年班的喬福駿長期經手新聞事務，曾與他共事者皆稱讚，喬表現穩健，且懂得聰明做事，用最少的人力、資源達成目標，因此獲得層峰肯定真除，實至名歸。

喬福駿為政戰學校（現國防大學政戰學院）87年班畢業，晉升上校的時間相當早，10年前就在陸軍六軍團公共事務組擔任組長職務，由於喬福駿能力好、處事靈活，被上級認為「太好用了」，因此讓他擔任此職數年，隨後，喬任職於陸軍事務組公共事務組長、國防部軍事新聞處副處長，皆是國軍相當重要的對外溝通角色，他也一直能勝任這些職務。

請繼續往下閱讀...

曾與喬福駿共事者皆給予良好評價，一名軍方人士說，喬福駿不會拘泥於既有的制度框架，而是會思考運用最少的人力、資源達成目標，也就是「聰明做事」，這項特質在瞬息萬變的新聞事務之中加分不少；另一名軍方人士也說，喬福駿在代理軍事新聞處長的半年期間，表現相當穩健，也具備足夠的新聞素養，因此能獲得層峰肯定真除，實至名歸。

另外，喬福駿2005年在政戰學校新聞研究所就讀時，就曾以國軍工兵救災專業判斷，搭建MGB（中框橋）達成救災任務為例，稱此舉不僅是工欲善其事、必先利其器，還藉此對當時的政軍事務提出見解：「那麼對於正躺在立法院的軍購案，我們應不應該相信國軍的專業判斷呢？」

國防部政務辦公室主孫立方中將（圖）持續擔任發言人職務，並由軍聞處長、副發言人喬福駿少將襄助。（記者廖振輝攝）

值得注意的是，軍方人士說，喬福駿在真除軍事新聞處少將處長後，仍擔任副發言人，襄助國防部政務辦公室主任暨發言人孫立方中將。這與國防部長顧立雄上任後，指定適當人員擔任發言人的制度修改有關，背後也有其考量。

這名人士進一步表示，由於中國解放軍在前美國眾議院議長裴洛西2022年訪台時，發動大規模軍演，同時透過多重認知作戰手段，意圖動搖我軍、民心，孫立方從當時接任發言人迄今已超過3年，不僅全程見證中共擴大認知戰的過程，積極與本國、外國媒體溝通與互動，同時運用曾赴美接受「公共事務軍官班」訓練經驗，因此熟稔美軍準則與跨國互動對接事務，相關經驗會持續擴大、累積，鞏固我反制認知作戰的成效。

相關新聞請見

賴總統點將》「陸軍阿湯哥」升中將主任 樓偉傑還是「文宣鬼才」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法