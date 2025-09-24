直擊國造「獵豹」輪型戰車 一文看懂D3樣車這些新細節

經過一年研改精進，上週首度登陸台北航太國防展的「獵豹」105公厘輪型戰車D3樣車。（記者陳治程攝）

〔記者陳治程／台北報導〕「2025台北國際航太暨國防工業展」上週落幕，不只近500家廠商共襄盛舉，觀展人次創新高；我國「國防館」更展出51項新軍備，以M1A2T戰車、海馬士多管火箭及多款新式無人機驚豔各界，館內新成員105公厘輪型戰車D3樣車也不遑多讓，帶著更精進的設計初登場。接著讓本報軍武頻道帶你細看這台戰車，了解國造「獵豹」的威力所在。

全新八輪甲底盤 正式跟運兵車說「掰掰」

此次登陸台北國際航太國防展的「獵豹」105公厘輪型戰車D3樣車，相比去（2024）年6月公開的D2樣車，全車已有別於陸軍現役「雲豹」車系，採用全新的二代雲豹M2車體，符合先前在軍媒影片中曝光的樣貌；車高從3.3公尺降至2.9公尺級距後，設計、懸吊配重都更加平衡，車體防禦裝甲的稜角設計，也讓外型更顯洗鍊。車尾的進出艙門也從手動式改為油壓式，使儎台成為更純粹的輪型戰車。

請繼續往下閱讀...

「獵豹」105公厘輪型戰車D3樣車側面，可見車高在更換二代雲豹車體後已有明顯下降。（記者陳治程攝）

砲盾、排氣管、後照鏡

D3樣車還做出了幾項改進，首先是車體右側的進／排氣孔，一改去年D2樣車直接突出的粗糙，這版運用外蓋加以修飾，適度減少引擎運作時排放的熱源；砲塔的「砲盾」也從固定式改為活動式，提升砲管俯仰的靈活度；最後則是車頭兩側增設的「後照鏡」，有鑑於國軍官兵近年重大戰演訓期間頻繁上路，有碰撞風險，因而在車內設有環景攝影機的基礎下加裝「低科技」，保障行車安全。

車頂的105公厘主砲，改採活動式砲盾設計。（記者陳治程攝）去年在D2樣車上突出的排氣管，在今年的D3樣車上已不復見。（記者陳治程攝）車頭加裝了提升行車安全的「低科技」後照鏡。（記者陳治程攝）

總彈藥量提升至33發 補彈無須冒險走車外

打擊性能上，「獵豹」輪型戰車D3樣車沿用105公厘低後座力砲、7.62公厘同軸機槍及12.7公厘遙控機槍塔的配置，並維持煙幕彈發射器12管設計；彈藥攜行量則從25發提升至33發，分別在車尾置有16發、砲塔內17發彈藥。軍備局人員補充說明，車組員接戰時，可在砲塔內先後取用8發、9發兩批彈藥，若要補充彈藥，則可開啟防爆艙門到車尾拿取，無須到車外暴露於敵火之下，提高人員生存性。

「獵豹」輪型戰車採用的TC113系列彈藥。其中，右方的人員殺傷彈性能較去年版本微幅提升，搭載了2100枚鎢珠，有效距離350公尺，正面散布寬度達126公尺。（記者陳治程攝）現場展示影片可見，「獵豹」輪型戰車的裝填手身後有8枚備彈；軍備局人員則補充，砲塔內設有8枚、9枚兩批用彈，需要補充時則可從車內拿取，提升人員安全性。（記者陳治程攝）

不過，由於現場未開放車內參觀，加上現場播放的測試影片裡，僅能確認裝填手身後裝有8枚備彈，因此，砲塔內的實際設計為何？還有待後續觀察。

而據國防部7月底發布的軍品管制清單，其中適用於「105公厘輪型戰車」的裝備規劃指出，該儎台預計明（2026）年中完成研製、測評，並自2028年起委製約500套；軍方雖未對此進行說明，但外界推估這有機率為輪型戰車與衍生車系的生產總和，依照軍種實際需求，逐步籌購到位。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法