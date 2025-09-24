【影】Anduril試射陸基「梭魚-500」巡弋飛彈 我國也將有這彈藥

Successful test of a prototype surface-launched Barracuda-500.



We’re investing our own resources to deliver more affordable, producible, and flexible long range precision fires to the U.S. and our allies. pic.twitter.com/nwhc5EctC0 — Anduril Industries （@anduriltech） September 23, 2025

〔記者陳治程／台北報導〕中科院日前與美國國防獨角獸「安杜里爾工業」聯名陳展，在國防館一舉擺出五款先進軍備；其中，和國造勁蜂攻擊無人機比鄰的「低成本巡弋飛彈」受到相當高的關注。在與其簽署合作協議後，中科院自信宣示要在18個月建立產能，強化彈藥庫儲。巧合的是，該公司昨（23）日宣布完成陸基版「梭魚-500」試射驗證，為後續的發展鋪路。

請繼續往下閱讀...

美國國防新創公司安杜里爾工業（Anduril Industries）近日宣布，旗下的「梭魚-500」巡弋飛彈完成陸基儎台的發射測試，藉由拓展多元部署方式，強化部隊火力打擊能量。（美國Anduril公司官網）

「安杜里爾工業」（Anduril Industries）官方社群昨日發布影片指出，旗下「梭魚-500」（Barracuda-500）巡弋飛彈現已完成陸基版（surface-launched）的原型試射驗證，讓這款同系列中射程最長的彈藥，不只是空射，也具備跨域部署能力，提升未來的實戰運用彈性。

該公司官方新聞稿指出，考量美軍及盟友現有武器、彈藥成本高昂、產能也不足支應潛在威脅，因而以模組化、零件高度互通的「梭魚-500」巡弋飛彈的陸基試射，驗證一彈多用的彈性部署概念（CONOP），並使其可與海馬士（HIMARS）、魚叉（Harpoon），以及愛國者（Patriot）等現役儎台或貨櫃發射箱整合，成為能大量生產與部署，靈活打擊的即戰力。

中科院上週與Anduril聯名陳展，以「梭魚-500」為原型研改而成的「低成本巡弋飛彈」。中科院目標在18個月內建立國內產能，並控制在單價650萬台幣以下，達成低價大量生產目標，強化彈藥庫儲。（本報資料照，記者陳治程攝）

巧合的是，上周落幕的台北國際航太國防展中，我國的國防館就展出了以同型飛彈為基礎改良的「低成本巡弋飛彈」；綜合中科院說法和概念影片，該彈藥具有低成本、模組化特性，可快速生產及部署，運用網格化協同作戰能力，未來可搭載於四輪貨車中，以16聯裝彈箱同時發射，在偵獲敵軍向我進犯後，予以迎頭痛擊，遂行防衛任務。

根據中科院規劃，在與Anduril建立合作關係後，未來目標在18個月內完成國內產能建置，並將單價控制在每枚「650萬」台幣以下；中科院神龍計劃主持人孫春青當時表示，上述時程是經過廠商評估，是有所根據；中科院長則強調能控管全案成本，不只有信心，也一定能做到。

中科院與美商安杜里爾（Anduril）合作研製的「低成本自主巡弋飛彈」，未來可由商規卡車的貨櫃箱中發射，展現靈活的機動打擊能力，與Anduril公司此次測試的概念相符。（擷取自中科院影片）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法