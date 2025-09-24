不只機動阻絕工事 營舍掩體全靠3D列印、美軍測試中

圖為美陸戰隊於沖繩運用3D列印混凝土測試建造掩體。（圖取自DVUDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍長期利用「艾斯科」（HESCO）防禦工事建造基地和掩體，折疊箱型結構快速展開後即可填充土石。但美陸戰隊近期在沖繩漢森營，運用混凝土3D列印技術進行測試，探索更快速度地建造掩體、營舍與整備基礎設施潛力。

《星條旗報》報導，混凝土3D列印技術，是根據快速建造建物，以及可應需求打造特定建築類型需求應運而生；而美陸戰隊第9工兵支援營則於8月下旬運用漢森營地理環境，模擬印太衝突、天災與人道危機等情境，打造所需設施測試，驗證技術可行性。

請繼續往下閱讀...

美陸戰隊表示，這項測試是模擬作戰需求，在現地建造碉堡、掩體、以及障礙工事等設施，此外也模擬針對人道救災需求，建造臨時庇護所等，展現混凝土3D列印技術可用於建造臨時基地設施、建物，具備廣泛的多元彈性。

報導強調，混凝土3D列印技術的卓越作業彈性，除獲美陸戰隊青睞外，美陸軍先前亦積極研發「遠征建物自動建造系統」（ACES），於2月打造出可容納56名官兵的營房設施，並接受爆破、破片衝擊等測試，實際驗證建物強度與可靠性；而美空軍也曾操作類似系統，打造臨時設施進行測試，官兵僅費時4天就迅速掌握系統操作流程，足見混凝土3D列印技術的優異作業彈性。未來可望擴大運用，滿足遠征作戰需求。

第一座3D列印混凝土住宅於2004年在荷蘭建造，根據資料，2022年3D混凝土建築市場價值增長至3.5億美元，預計4年內將達到5233億美元。

圖為美陸軍先前成功建造的營舍。（圖取自DVUDS）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法