受不了無人機像蒼蠅 美將成立專責擊落的快速反應部隊

圖為Anduril研發的pulsar反無人機電戰系統。（圖取自Anduril公司）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕隨著全球無人機數量激增，無人機攻擊與反無人機技術正相互競爭，美軍近期正研擬針對無人機侵擾威脅，成立專責快速反應部隊（QRF），以便快速機動部署脅。

軍聞網站「The Warzone」報導，美國北方司令部（NORTHCOM）司令吉洛特上將，於18日出席佛州埃格林空軍基地舉行的「獵鷹巔峰」（Falcon Peak）反無人機測評活動時表示，鑑於近年美國本土軍事基地和關鍵基礎設施，屢遭不明無人機侵擾，近兩年分別為230起至420起。因此研擬設立首支包含反無人機專家、先進感測器、電戰系統以及無人機攔截器的快速反應部隊，可在24小時內主動出擊，識別、消滅潛在空中威脅。

吉洛特表示，擔負本土無人機防禦系統協調重任的北方司令部，過去僅能向基地指揮官提供技術建議；而即將成立的全新部隊，配備科技公司Anduril研發的「飛行套件」（fly-away kit）新銳裝備，其整合感測器、效應器與辨識軟體，以及運用動能撞擊方式，破壞來襲無人機的「Anvil」反無人機系統，可同時探測、追蹤、識別和擊落1至3組無人機，有助對抗與日俱增的敵方無人系統挑戰和威脅。

吉洛特更強調，美國每年飛行的無人機數量已達一百萬架，他認為很快就會超過兩百萬架。

根據規劃，未來預計組建3支部隊，分別部署於西岸、東岸和阿拉斯加，加強維護軍事基地與關鍵設施安全。首支快速反應部隊將駐防科羅拉多州彼得森太空軍基地，借重該地第302空運聯隊旗下C-130運輸機的投射能力，即時應對並解決威脅。

圖為Anduril研發的「Anvil」反無人機系統。（圖取自Anduril公司）

