英機敏級核潛艦曾連續工作15年、巡弋一年 新艦 「阿卡曼儂號」成軍

英國皇家海軍「機敏號」（HMS Astute）核動力攻擊潛艦於海面航行。（圖：英國國防部）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕英國皇家海軍23日宣布，最新一艘機敏級核動力攻擊潛艦「阿卡曼儂號」，已在英國國王查爾斯三世的見證下成軍服役。該級核潛艦是英軍最新一代潛艦，首艦「機敏號」曾創下服役15年才回廠的紀錄，「大膽號」更曾在海上巡弋363天，可一次攜帶多達38枚「戰斧」巡弋飛彈或魚雷，已成英軍新一代難以忽視的水下戰力。

英海軍指出，「阿卡曼儂號」為機敏級的6號艦，於22日在貝宜系統公司巴羅因弗內斯造船廠舉行成軍儀式，由國王查爾斯三世親自宣讀服役令，國防大臣希利、第一海務大臣兼海軍參謀長詹金斯上將也親自見證其加入英軍服役，該艦後續則將前往克萊德海軍基地，準備編入艦隊承擔戰備巡弋任務。

機敏級潛艦是英軍現役最新一代先進潛艦，以優異水下靜音特性與匿蹤性能聞名，艦長97公尺、標準排水量達7800噸，採十字形尾舵並搭載勞斯萊斯的壓水反應爐，不只理論航程無限遠，更能自產氧氣與飲用水維持艦員起居；艦艏搭載6管魚雷發射管，能潛射「戰斧」巡弋飛彈（或魚雷，且一次至多可攜帶38枚彈藥執行戰備。此外，該艦兩側裝有近4萬片消音瓦，號稱是英軍「史上最安靜」潛艦。英國共計畫打造7艘機敏級潛艦，除「阿卡曼儂號」外，最後一艘機敏級「阿基里斯號」也已展開建造，後續將由7艘同級艦共同承擔水下巡邏、航艦打擊群護航、保護彈道飛彈潛艦等關鍵任務。

值得一提的是，希利同日除參與「阿卡曼儂號」成軍儀式，還在同地主持下一代無畏級核動力彈道飛彈潛艦4號艦「英王喬治六世號」的開工儀式，象徵英國水下戰力邁向新興里程碑。

最新一艘機敏級核動力攻擊潛艦「阿卡曼儂號」，在英國國王查爾斯三世的見證下成軍服役。（圖取自X@defensehere_ar）

