金防部太武操演 夜間實彈火網阻殲進犯敵軍

金防部深夜實施「太武操演」，守軍運用建制武器，出動戰、甲車及各式火砲，於東崗海域一線據點與陣地執行「灘岸火殲」及防護射擊。（記者吳正庭攝）

〔記者吳正庭／金門報導〕陸軍金門防衛指揮部實施「太武操演」，守軍運用建制武器，出動戰、甲車及各式火砲，於烈嶼鄉東崗海域一線據點與陣地實施「灘岸火殲」及實彈防護射擊，以綿密火網、純熟的戰技，有效阻殲進犯敵軍，展現有我無敵、寸土不讓的決心，捍衛國家安全。

金防部太武操演23日深夜登場，有鑑於成功嶺打靶意外，操演部隊事前更加強防彈背心、鋼盔檢查與配戴作業。烈嶼守備大隊運用建制武器，秉持「實戰化 」訓練要求，採實兵、實地、實時、實裝、實彈方式實施，從實戰角度發布特別狀況，藉此驗證島群作戰理論的實踐，提升夜間作戰與兵科協同作戰的能力。

金防部深夜實施「太武操演」，利用各式火砲編織火網，執行「灘岸火殲」及防護射擊。（記者吳正庭攝）

操演過程並模擬敵軍登陸作戰，守軍採異地同時，實施灘岸火殲暨防護射擊，依「一點生變、連鎖反應、全面制變 」的訓練要求，使官兵熟稔指揮程序與指管通聯，驗證平日戰訓整備成果。

當信號彈點亮黑夜的天空，CM21甲車即以高速進入戰場，陸續啟動各式火砲，編織綿密火網，掩護戰、甲車，遂行灘岸戰鬥及防護射擊；防空連針對低空目標威脅接戰，提升空域安全；烈嶼守備大隊運用M41D戰車變換陣地，CM21甲車載運的步兵快速下車執行戰鬥射擊，以連續火力，阻殲搶灘登陸敵軍。

金防部強調，面對嚴峻的敵情威脅，防區官兵秉持「有準備、更安全 」信念，戮力戰備訓練，建立可恃戰力，並以此激發官兵榮譽感，建立能戰、敢戰、勝戰的信心。

