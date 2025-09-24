無人艦時代要來了 德國預籌獲3艘大型「武庫艦」

德國海軍中制定至2035年前的轉型計畫，規畫採購3艘大型無人遠程飛彈船（LRMV），也就是大型武庫艦。圖為布蘭登堡級巡防艦。（圖取自德國國防部）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕德國海軍中制定至2035年前的轉型計畫，規畫採購18艘無人水面艦（FCSS）以支援水面艦隊，以及採購12艘大型水下無人載具，以支援其潛艦艦隊。最近該計畫又新增3艘大型無人遠程飛彈船（LRMV），也就是大型武庫艦，專門拓展艦隊飛彈數量。

軍聞網站「Naval News」報導，根據消息，目前這些武庫艦將搭載垂直發射系統，當然船上也不排除搭載必要人員進行損管、緊急操作等，但如此就必須建造生活艙間，而該提案目前還處於早期階段，搭載飛彈數量尚不明確。

請繼續往下閱讀...

報導引述德國海軍人士，指出主要任務將是艦隊防空，並有海上打擊需求，以及少量自衛武器。這代表武庫艦可能攜帶標準防空飛彈，以及戰斧巡弋飛彈等。

報導說，遠端遙控無人武庫艦，將能在海上巡弋較長時間，實現海域的區域防空、打擊，因此其速度不需要跟上護衛艦隊；至於採購3艘，則可能是基於維持一艘訓練、一艘維修以及一艘出海的原則。

德國海軍中制定至2035年前的轉型計畫，規畫採購3艘大型無人遠程飛彈船（LRMV），也就是大型武庫艦。圖為其2025海軍路線圖。（圖取自德國國防部）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法